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      Зеленський розпорядився розробити загальний стандарт новин для ЗМІ

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      Зеленський доручив уряду розробити загальний стандарт новин для ЗМІ
      Зеленський доручив уряду розробити загальний стандарт новин для ЗМІ / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів розробити законопроєкт про вимоги та стандарти новин. Кінцевий термін розробки законопроєкту – 31 грудня 2019 року.

      Згідно з текстом указу Зеленського, уряді зобов'язаний розробити і внести на розгляд Верховної Ради низку законопроєктів, що регулюють діяльність медіа в країні.

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      Що мають передбачати ці законопроєкти?

      • Положення щодо вимог та стандартів новин,
      • механізмів запобігання розповсюдженню недостовірної, викривленої інформації, спростування інформації,
      • положення щодо заборони фізичним та юридичним особам держави-агресора володіти або фінансувати медіа в Україні,
      • передбачити посилення відповідальності за порушення законодавства про інформацію.

      У жовтні міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський заявив, що необхідно ввести обмеження на володіння громадянами Росії українськими ЗМІ та участь у них російського капіталу.

      Українські ЗМІ власники телеканалів олігархи медіа Україна
      Які ЗМІ контролюють українські олігархи / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України ЗМІ Журналісти Новини політики Кабінет Міністрів України Володимир Зеленський Законодавство Медіа
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