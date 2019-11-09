Зеленський розпорядився розробити загальний стандарт новин для ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів розробити законопроєкт про вимоги та стандарти новин. Кінцевий термін розробки законопроєкту – 31 грудня 2019 року.
Згідно з текстом указу Зеленського, уряді зобов'язаний розробити і внести на розгляд Верховної Ради низку законопроєктів, що регулюють діяльність медіа в країні.
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Що мають передбачати ці законопроєкти?
- Положення щодо вимог та стандартів новин,
- механізмів запобігання розповсюдженню недостовірної, викривленої інформації, спростування інформації,
- положення щодо заборони фізичним та юридичним особам держави-агресора володіти або фінансувати медіа в Україні,
- передбачити посилення відповідальності за порушення законодавства про інформацію.
У жовтні міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський заявив, що необхідно ввести обмеження на володіння громадянами Росії українськими ЗМІ та участь у них російського капіталу.
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