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      Фінансування українських ЗМІ громадянами Росії: в уряді анонсували важливі обмеження

      187 Читать новость на русском
      Володимир Бородянський
      Володимир Бородянський / kmu.gov.ua/ua

      Міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський наголосив, що необхідно ввести обмеження на володіння громадянами РФ українськими ЗМІ та участь у них російського капіталу.

      Міністр переконаний, що Україна повинна захищати свій інформаційний простір.

      До теми: Бородянський назвав інструменти боротьби з російським мовленням

      Бородянський вказав, що необхідно запровадити обов'язкову реєстрацію або ліцензування, в залежності від обмеженості ресурсу, для різних видів медіа.

      Ми можемо і повинні формувати у міжнародному контексті нові правові моделі, що дозволяють ефективно відрізняти "фейк" від "не фейка",
      – зазначив Бородянський.

      За його словами, Україні потрібно навчитися відповідати на виклики гібридної війни і боротися з таким явищем як "глибинні фейки".

      Глава міністерства також анонсував введення в юридичне поле "поняття і критеріїв маніпулювання громадською думкою". Він додав, що влада захищатиме представників медіа не лише юридично, а й фінансово.

      Важливо: Понад 10% українців використовують російські ЗМІ як джерело інформації: опитування

      Відзначимо, що Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження Анулювання ліцензії NewsOne, який пов’язують із олігархом-нардепом і кумом Путіна Віктором Медведчуком.

      Чому Нацрада просить анулювати ліцензію у NewsOne?Через скандал, що виник із українським телеканалом у липні. Тоді там збиралися проводити телеміст із російським пропагандистським мовником "Россия 1". Проєкт анонсував відомий пропагандист Кремля Дмитро Кисельов. Ведучими телемосту мали стати Марія Сіттель і Андрій Малахов (з боку Росії) та Василь Голованов і Олена Кирик (з боку України).

      Згодом на NewsOne все ж вирішили скасувати телеміст "Надо поговорить" з російським прокремлівським телеканалом "Росія 24". Це пояснили інформаційною кампанією проти журналістів, загрозою нападу на канал і використанням його імені в передвиборній кампанії низки українських партій.


      Які ЗМІ в Україні контролюють олігархи / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія ЗМІ Журналісти Російська пропаганда Медіа Володимир Бородянський
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