01:13
9 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВИБОРИ В МОСКВІ ЛИТВА – УКРАЇНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як Путін Росію розпродуватиме. Флешмоб у російській церкві
      Вєсті Кремля
      20:12, 7 вересня
      Вєсті.UA. Жир: Порошенко знайшов причину ходити на роботу. Кличко стає королевою
      Вєсті.UA
      17:23, 7 вересня
      Як "працівник Офісу Президента" займався квартирним рейдерством: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 6 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВИБОРИ В МОСКВІ ЛИТВА – УКРАЇНА

      Бородянський назвав інструменти боротьби з російським мовленням

      335 Читать новость на русском
      Бородянський назвав інструменти боротьби з російським мовленням
      Бородянський назвав інструменти боротьби з російським мовленням / finbalance.com.ua

      Новий глава Міністерства культури молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що Україна має ще багато інструментів боротьби з російським мовленням. Зокрема, одним із найяскравіших є розвиток критичного мислення.

      Про це Бородянський розповів у інтерв'ю журналісту 24 каналу Антону Голобородько.

      Важливо! Глава Міністерства культури, молоді та спорту представив свою команду: список

      "Це інструмент, проти якого, я думаю, немає лома, який може його зламати. Але це час і ми повинні цим займатися. Ми повинні критично осмислювати те, що з нами відбувається – тобто картинка світу в нас повинна бути ширша. Це велике завдання", – наголосив він.

      Також він вважає, що ще одним інструментом боротьби з російським мовленням може стати розвиток культури, зокрема українського кіно.

      Кіно, телебачення – це теж елементи інформаційної безпеки, врегулювання відношення суспільства до таких маніпуляцій як всі ті ботоферми і так далі,
      – відповів Бородянський.

      За його словами, кіно – це один з елементів ідентифікації нас самих, адже воно відображає український день та питання: "ми хочемо бути українцями? Чи ми хочемо бути якоюсь іншою країною?..". 

      "Те, що зараз кіно фінансується державою – це ін'єкція, яка повинна запустити ринок, бо не один приватний власник його не запустить", – додав глава Міністерства культури молоді та спорту.

      Більше про нового главу Міністерства культури молоді та спорту Бородянського – читайте тут.

      blog_ava
      Кримчанам Сенцову і Кольченку організували тимчасове житло на підконтрольній території
      8 вересня
      2059
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія ЗМІ Медіа Володимир Бородянський Російська пропаганда
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Кілер Путіна у Берліні, хто стоїть за міністрами та звільнення Цемаха: блоги тижня
      8 вересня , 22:00 Кілер Путіна у Берліні, хто стоїть за міністрами та звільнення Цемаха: блоги тижня
      Блоги тижня 1357
      Зворушливе повернення полонених, моторошне ДТП з дітьми та невдала втеча в'язнів – відео тижня
      8 вересня , 19:30 Зворушливе повернення полонених, моторошне ДТП з дітьми та невдала втеча в'язнів – відео тижня
      763
      Дивовижний прогноз: який вигляд матиме світ через 50 років, – Daily Mail
      8 вересня , 19:00 Дивовижний прогноз: який вигляд матиме світ через 50 років, – Daily Mail
      Світові Медіа 8023
      Чи збережуть мовні квоти і заборону на російське ТБ: інтерв'ю з міністром культури Бородянським
      8 вересня , 18:00 Чи збережуть мовні квоти і заборону на російське ТБ: інтерв'ю з міністром культури Бородянським
      Антон Голобородько 1317
      Ураган "Доріан" загрожує понад 20 мільйонам людей: останні новини
      8 вересня , 16:04 Ураган "Доріан" загрожує понад 20 мільйонам людей: останні новини
      16723
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук