Бородянський назвав інструменти боротьби з російським мовленням

Новий глава Міністерства культури молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що Україна має ще багато інструментів боротьби з російським мовленням. Зокрема, одним із найяскравіших є розвиток критичного мислення.

Про це Бородянський розповів у інтерв'ю журналісту 24 каналу Антону Голобородько.

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"Це інструмент, проти якого, я думаю, немає лома, який може його зламати. Але це час і ми повинні цим займатися. Ми повинні критично осмислювати те, що з нами відбувається – тобто картинка світу в нас повинна бути ширша. Це велике завдання", – наголосив він.

Також він вважає, що ще одним інструментом боротьби з російським мовленням може стати розвиток культури, зокрема українського кіно.

Кіно, телебачення – це теж елементи інформаційної безпеки, врегулювання відношення суспільства до таких маніпуляцій як всі ті ботоферми і так далі,

– відповів Бородянський.

За його словами, кіно – це один з елементів ідентифікації нас самих, адже воно відображає український день та питання: "ми хочемо бути українцями? Чи ми хочемо бути якоюсь іншою країною?..".

"Те, що зараз кіно фінансується державою – це ін'єкція, яка повинна запустити ринок, бо не один приватний власник його не запустить", – додав глава Міністерства культури молоді та спорту.

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