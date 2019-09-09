Бородянский назвал инструменты борьбы с российским вещанием

Новый глава Министерства молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что Украина имеет еще много инструментов борьбы с российским вещанием. В частности, одним из самых ярких является развитие критического мышления.

Об этом Бородянский рассказал в интервью журналисту 24 канала Антону Голобородько.

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"Это инструмент, против которого, я думаю, нет лома, который может его сломать. Но это время и мы должны этим заниматься. Мы должны критически осмысливать то, что с нами происходит – то есть картинка мира у нас должна быть шире. Это большая задача", – подчеркнул он.

Также он считает, что еще одним инструментом борьбы с российским вещанием может стать развитие культуры, в частности украинского кино.

Кино, телевидение – это тоже элементы информационной безопасности, урегулирования отношения общества к таким манипуляциям как все те ботофермы и так далее,

– ответил Бородянский.

По его словам, кино – это один из элементов идентификации нас самих, ведь оно отражает украинский день и вопрос: "мы хотим быть украинцами? Или мы хотим быть какой-то другой страной?..".

"То, что сейчас кино финансируется государством – это инъекция, которая должна запустить рынок, потому что не один частный владелец его не запустит", – добавил глава Министерства молодежи и спорта.

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