Финансирование украинских СМИ гражданами России: в правительстве анонсировали важные ограничения

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский отметил, что необходимо ввести ограничения на владение гражданами РФ украинскими СМИ и участие в них российского капитала.

Министр убежден, что Украина должна защищать свое информационное пространство.

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Бородянский указал, что необходимо ввести обязательную регистрацию или лицензирование, в зависимости от ограниченности ресурса, для различных видов медиа.

Мы можем и должны формировать в международном контексте новые правовые модели, позволяющие эффективно отличить "фейк" от "не фейка",

– отметил Бородянский.

По его словам, Украине нужно научиться отвечать на вызовы гибридной войны и бороться с таким явлением как "глубинные фейки".

Глава министерства также анонсировал введение в юридическое поле "понятия и критериев манипулирования общественным мнением". Он добавил, что власть будет защищать представителей медиа не только юридически, но и финансово.

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Отметим, что Окружной админсуд Киева открыл производство Аннулирования лицензии NewsOne, который связывают с олигархом-нардепом и кумом Путина Виктором Медведчуком.

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Из-за скандала, возникшего с украинским телеканалом в июле. Тогда там собирались проводить телемост с российским пропагандистским вещанием "Россия 1". Проект анонсировал известный пропагандист Кремля Дмитрий Киселев. Ведущими телемоста должны были стать Мария Ситтель и Андрей Малахов (со стороны России) и Василий Голованов и Елена Кирик (со стороны Украины).



Впоследствии на NewsOne все же решили отменить телемост "Надо поговорить" с российским прокремлевским телеканалом "Россия 24". Это объяснили информационной кампанией против журналистов, угрозой нападения на канал и использованием его имени в предвыборной кампании ряда украинских партий.



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