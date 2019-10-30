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      Финансирование украинских СМИ гражданами России: в правительстве анонсировали важные ограничения

      58 Читати новину українською
      Владимир Бородянский
      Владимир Бородянский / kmu.gov.ua/ua

      Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский отметил, что необходимо ввести ограничения на владение гражданами РФ украинскими СМИ и участие в них российского капитала.

      Министр убежден, что Украина должна защищать свое информационное пространство.

       К теме: Бородянский назвал инструменты борьбы с российским вещанием

      Бородянский указал, что необходимо ввести обязательную регистрацию или лицензирование, в зависимости от ограниченности ресурса, для различных видов медиа.

      Мы можем и должны формировать в международном контексте новые правовые модели, позволяющие эффективно отличить "фейк" от "не фейка",
      – отметил Бородянский.

      По его словам, Украине нужно научиться отвечать на вызовы гибридной войны и бороться с таким явлением как "глубинные фейки".

      Глава министерства также анонсировал введение в юридическое поле "понятия и критериев манипулирования общественным мнением". Он добавил, что власть будет защищать представителей медиа не только юридически, но и финансово.

      Важно: Более 10% украинцев используют российские СМИ как источник информации: опрос

      Отметим, что Окружной админсуд Киева открыл производство Аннулирования лицензии NewsOne, который связывают с олигархом-нардепом и кумом Путина Виктором Медведчуком.

      Почему Нацсовет просит аннулировать лицензию у NewsOne?
      Из-за скандала, возникшего с украинским телеканалом в июле. Тогда там собирались проводить телемост с российским пропагандистским вещанием "Россия 1". Проект анонсировал известный пропагандист Кремля Дмитрий Киселев. Ведущими телемоста должны были стать Мария Ситтель и Андрей Малахов (со стороны России) и Василий Голованов и Елена Кирик (со стороны Украины).

      Впоследствии на NewsOne все же решили отменить телемост "Надо поговорить" с российским прокремлевским телеканалом "Россия 24". Это объяснили информационной кампанией против журналистов, угрозой нападения на канал и использованием его имени в предвыборной кампании ряда украинских партий.


      Какие СМИ в Украине контролируют олигархи / инфографика 24 канала

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Журналисты СМИ Владимир Бородянский Медиа Российская пропаганда
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