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      Зеленский распорядился разработать общий стандарт новостей для СМИ

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      Зеленский поручил правительству разработать общий стандарт новостей для СМИ
      Зеленский поручил правительству разработать общий стандарт новостей для СМИ / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о требованиях и стандартах новостей. Конечный срок разработки законопроекта – 31 декабря 2019 года.

      Согласно тексту указа Зеленского, правительство обязано разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов, регулирующих деятельность СМИ в стране.

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      Что должны предусматривать эти законопроекты?

      • Положения о требованиях и стандартах новостей,
      • механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, опровержения информации,
      • положение о запрете физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине,
      • предусмотреть усиление ответственности за нарушение законодательства об информации.

      В октябре министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что необходимо ввести ограничение на владение гражданами России украинских СМИ и участие в них российского капитала.

      Українські ЗМІ власники телеканалів олігархи медіа Україна
      Какие СМИ контролируют украинские олигархи / Инфографика 24 канала

      blog_ava
      Как к Зеленскому относятся жители оккупированного Донбасса
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Журналисты СМИ Новости политики Кабинет Министров Украины Медиа Законодательство Владимир Зеленский
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