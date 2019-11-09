Зеленский распорядился разработать общий стандарт новостей для СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о требованиях и стандартах новостей. Конечный срок разработки законопроекта – 31 декабря 2019 года.
Согласно тексту указа Зеленского, правительство обязано разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов, регулирующих деятельность СМИ в стране.
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Что должны предусматривать эти законопроекты?
- Положения о требованиях и стандартах новостей,
- механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, опровержения информации,
- положение о запрете физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине,
- предусмотреть усиление ответственности за нарушение законодательства об информации.
В октябре министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что необходимо ввести ограничение на владение гражданами России украинских СМИ и участие в них российского капитала.
Какие СМИ контролируют украинские олигархи / Инфографика 24 канала
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