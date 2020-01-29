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      Новый закон о СМИ будет контролировать социальные сети: детали

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      В Верховной Раде зарегистрировали проект нового закона о медиа 27 декабря. Медиаэксперты, журналисты, авторы документа присутствовали на общественном обсуждении законопроекта № 2693. По мнению "слуг народа", принятие этого закона необходимо, поскольку на сегодня все законы, которые регулируют работу медиа, устарели и не соответствуют нормам.

      Об этом сообщила корреспондентка 24 канала, которая находилась на обсуждении нового законопроекта о СМИ.

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      По словам руководителя комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко, медийные индустрии ждали закон уже много лет. Действующие законы, регулирующие медиа, были написаны в середине 90-х годов, и они не отвечают требованиям времени.

      Этот закон также регулирует и онлайн-медиа. Он призван создать прозрачные равные возможности для всех медиа,
      – отметил Ткаченко.

      Олександр Ткаченко слуга народу ЗМІ
      Александр Ткаченко

      Новое в законе о СМИ

      Авторы закона предлагают заменить термин "средства массовой информации" на значительно более современный, используемый по всему миру – "средства массовой коммуникации".

      Новый законопроект включает не только телевидение и радиовещание, но и интернет-издания и социальные сети. Они должны пройти обязательную регистрацию, если у вас есть большое количество подписчиков и предоплатников, и руководство получает за это деньги. Платформа для регистрации пока находится на стадии внедрения, однако разработчики проекта отмечают, что порядок действий будет очень легким.

      В начале ноября 2019 года президент Владимир Зеленский поручил Кабмину до 31 декабря разработать законопроект о требованиях и стандартах новостей. В этом документе, в частности, должно содержаться положение об усилении ответственности за нарушение законодательства об информации.

      Лицензирование СМИ

      Для телерадиовещания неизменным остается лицензирование. Однако, теперь все медиа, подчиненные этому законопроекту, должны указать своих конечных владельцев. Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания уже не может отозвать лицензию. Это будет возможно только после решения суда.

      які змі контролюють олігархи
      Владельцы крупнейших украинских СМИ / Инфографика 24 канала

      Законопроект не предусматривает вмешательства в работу журналистов во время выборов. Также все иностранные журналисты, которые приезжают в Украину, должны проходить обязательную регистрацию.

      Обратите внимание: Подводные камни законопроекта о дезинформации: юрист назвала главные риски

      Новый закон расширил полномочия Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. К их сфере теперь относятся и печатные средства массовой информации, интернет-издания и социальные сети.

      Цензура в СМИ

      Дискуссионным вопросом во время общественного обсуждения стала процедура проведения интервью. В новом законопроекте есть норма, в которой указано: журналист, который берет интервью у должностного лица, обязан согласовать с ним написанный текст. Многие эксперты видят в этом цензуру.

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      Автор: Людмила Гаврилюк
      Теги: Новости Украины Александр Ткаченко Законодательство СМИ
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