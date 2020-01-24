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      В ОБСЕ обеспокоены законопроектом Минкульта о дезинформации

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      В ОБСЕ выразили обеспокоенность законопроектом Минкульта о дезинформации / fena.news

      В ОБСЕ обеспокоены рядом положений нового законопроекта о дезинформации, который недавно представил Минкульт. Там отмечают, что государство не может нарушать свободу средств массовой информации.

      Борьба с дезинформацией не должна происходить путем вмешательства в работу СМИ. Об этом заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Гарлем Дезир, сообщается на сайте ОБСЕ.

      Знайте больше: Представили законопроект о дезинформации – как власть хочет наказывать СМИ за фейки

      Он отметил, что действующее украинское законодательство уже предусматривает механизмы противодействия общественно опасной информации

      Я понимаю необходимость борьбы с дезинформацией, особенно в контексте нынешнего конфликта в Украине и вокруг нее. Но это не должно осуществляться за счет свободы СМИ, а также путем вмешательства государства в содержание СМИ и организацию журналистской деятельности в стране,
      – пояснил Дезир.

      Представитель ОБСЕ подчеркнул, что закреплено в Конституции, ОБСЕ и международных обязательствах право на свободу слова необходимо полностью соблюдать.

      "Саморегулирование, поддержка профессиональных стандартов журналистики и инициатив по проверке фактов, независимость СМИ, разнообразие источников для развенчания ложной информации и развитие медиа-грамотности являются ключевыми компонентами в борьбе с манипулированием информацией и имеют первостепенное значение для обеспечения доступа к достоверной информации", – сказал он .

      Законопроект о противодействии дезинформации – что это?
      17 января Минкульт представил законопроект о противодействии дезинформации в СМИ, который будет действовать только в течение периода российской агрессии в Украине.

      Документ предусматривает наказание за распространение недостоверной информации – от административных штрафов до лишения свободы. В частности, когда представляли законопроект, говорилось о максимально суровом наказании за фейки в виде заключения на срок от 5 до 7 лет.

      Документ также направлен на повышение уровня медиаграмотности населения, органов госвласти и местного самоуправления. Авторы документа предлагают ввести институт уполномоченного по вопросам информации, который будет реагировать на заявления о дезинформации.

      Критика законопроекта

      • Европейская федерация журналистов. В организации отмечают, что закон будут применять не для борьбы с российской пропагандой, а для преследования украинских журналистов.
      • Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский пояснил, что законопроект о противодействии дезинформации не предусматривает заключения. А что касается уголовной ответственности за дезинформацию, то она наступает, если в течение года зафиксировано 3 таких случая.
      • Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что законопроект о противодействии дезинформации будет иметь ряд доработок. Перед тем, как внести документ в Верховную Раду, проведут дополнительные консультации.
       

       

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Министерство культуры, молодежи и спорта Медиа ОБСЕ СМИ
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