В ОБСЕ обеспокоены законопроектом Минкульта о дезинформации

В ОБСЕ обеспокоены рядом положений нового законопроекта о дезинформации, который недавно представил Минкульт. Там отмечают, что государство не может нарушать свободу средств массовой информации.

Борьба с дезинформацией не должна происходить путем вмешательства в работу СМИ. Об этом заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Гарлем Дезир, сообщается на сайте ОБСЕ.

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Он отметил, что действующее украинское законодательство уже предусматривает механизмы противодействия общественно опасной информации

Я понимаю необходимость борьбы с дезинформацией, особенно в контексте нынешнего конфликта в Украине и вокруг нее. Но это не должно осуществляться за счет свободы СМИ, а также путем вмешательства государства в содержание СМИ и организацию журналистской деятельности в стране,

– пояснил Дезир.

Представитель ОБСЕ подчеркнул, что закреплено в Конституции, ОБСЕ и международных обязательствах право на свободу слова необходимо полностью соблюдать.

"Саморегулирование, поддержка профессиональных стандартов журналистики и инициатив по проверке фактов, независимость СМИ, разнообразие источников для развенчания ложной информации и развитие медиа-грамотности являются ключевыми компонентами в борьбе с манипулированием информацией и имеют первостепенное значение для обеспечения доступа к достоверной информации", – сказал он .

Законопроект о противодействии дезинформации – что это?

17 января Минкульт представил законопроект о противодействии дезинформации в СМИ, который будет действовать только в течение периода российской агрессии в Украине.



Документ предусматривает наказание за распространение недостоверной информации – от административных штрафов до лишения свободы. В частности, когда представляли законопроект, говорилось о максимально суровом наказании за фейки в виде заключения на срок от 5 до 7 лет.



Документ также направлен на повышение уровня медиаграмотности населения, органов госвласти и местного самоуправления. Авторы документа предлагают ввести институт уполномоченного по вопросам информации, который будет реагировать на заявления о дезинформации.

Критика законопроекта