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      Уголовная ответственность за фейки: как будет выглядеть финальный вариант законопроекта

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      Дмитрий Разумков / Getty images

      Законопроект о противодействии дезинформации, который недавно презентовали в Минкульте, будет иметь ряд доработок. Перед тем, как внести его в Раду, будут проведены дополнительные консультации.

      К обсуждениям пригласят журналистов. Об этом во время брифинга в Одессе заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

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      Сегодня действительно идет много жарких дискуссий. Я думаю, что этот законопроект будет дорабатываться, в том числе с учетом мнения журналистского сообщества. Там есть и правильные вещи, и вещи, которые требуют дополнительных консультаций,
      – отметил Разумков.

      Интересно, что негативно по законопроекту высказались в Европейской федерации журналистов. Там заявили, что категорически отвергнут любое предложение, согласно которому государство будет регулировать журналистскую деятельность и накладывать ограничения на журналистов.

      О каком законопроекте идет речь?
      Министерство культуры, молодежи и спорта представило проект закона о противодействии дезинформации. Его планируют внести в Раду после общественного обсуждения до 28 февраля.

      Пока он предусматривает значительные штрафы для СМИ за дезинформацию и уголовную ответственность за массовую дезинформацию. Кроме того, авторы документа предлагают ввести институт уполномоченного по вопросам информации.

      Он будет вести мониторинг и реагировать на заявления о дезинформации, а также – обращаться в суды в случае выявления признаков дезинформации.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики СМИ Журналисты Верховная Рада Дмитрий Разумков Медиа
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