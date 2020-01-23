18:26
23 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ДАВОС 2020 ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Унітазні російські шпіони. Кадиров "вривається" в правоохоронну систему РФ
      Вєсті Кремля
      21:04, 22 січня
      Вєсті.UA: Кива "відгріб" по повній. Нашестя вовків в українських судах
      Вєсті.UA
      20:57, 22 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ДАВОС 2020 ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020

      Кримінальна відповідальність за фейки: як виглядатиме фінальний варіант законопроєкту

      379 Читать новость на русском
      Дмитро Разумков / Getty images

      Законопроєкт про протидію дезінформації, який нещодавно презентували у Мінкульті, буде мати низку доопрацювань. Перед тим, як внести його в Раду, будуть проведені додаткові консультації.

      До обговорень запросять журналістів. Про це під час брифінгу в Одесі заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

      Важливо! Представили законопроєкт про дезінформацію: як влада хоче карати ЗМІ за фейки

      Сьогодні дійсно триває багато палких дискусій. Я думаю, що цей законопроєкт буде доопрацьовуватися, в тому числі з урахуванням думки журналістської спільноти. Там є і правильні речі, і речі, які потребують додаткових консультацій,
      – наголосив Разумков.

      Цікаво, що негативно щодо законопроєкту висловилися в Європейській федерації журналістів. Там заявили, що категорично відкинуть будь-яку пропозицію, відповідно до якої держава буде регулювати журналістську діяльність і накладати обмеження на журналістів.

      Про який законопроєкт йдеться? Міністерство культури, молоді і спорту представило проєкт закону про протидію дезінформації. Його планують внести в Раду після громадського обговорення до 28 лютого.

      Поки він передбачає значні штрафи для ЗМІ за дезінформацію та ув’язнення за масову дезінформацію. Окрім того, автори документа пропонують запровадити інститут уповноваженого з питань інформації.

      Він вестиме моніторинг і реагуватиме на заяви про дезінформацію, а також – звертатиметься до судів у разі виявлення ознак дезінформації.

      Укрзалізницю віддадуть на 10 років в управління Deutsche Bahn: компанія це спростувала
      сьогодні
      17676
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Дмитро Разумков Верховна Рада Журналісти ЗМІ Медіа
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:01 Фабрики "русских людей": почему Путин заложник своего прошлого
      Павло Казарін 561
      сьогодні , 17:00 Торжество ко дню освобождения Освенцима: почему Путин должен молчать, но не Зеленский
      Блоги 3640
      14 січня , 18:19 Декоративні електричні каміни: їхні види та переваги – фото
      Ростислав Струтинський 1276
      19 січня , 19:44 Битва поколінь: найстарший і наймолодший чемпіони світу з покеру
      680
      сьогодні , 16:11 Deutsche Bahn: як працює німецька компанія, що допомагатиме Укрзалізниці
      Ірина Кошанська 949
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук