Кримінальна відповідальність за фейки: як виглядатиме фінальний варіант законопроєкту

Законопроєкт про протидію дезінформації, який нещодавно презентували у Мінкульті, буде мати низку доопрацювань. Перед тим, як внести його в Раду, будуть проведені додаткові консультації.

До обговорень запросять журналістів. Про це під час брифінгу в Одесі заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

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Сьогодні дійсно триває багато палких дискусій. Я думаю, що цей законопроєкт буде доопрацьовуватися, в тому числі з урахуванням думки журналістської спільноти. Там є і правильні речі, і речі, які потребують додаткових консультацій,

– наголосив Разумков.

Цікаво, що негативно щодо законопроєкту висловилися в Європейській федерації журналістів. Там заявили, що категорично відкинуть будь-яку пропозицію, відповідно до якої держава буде регулювати журналістську діяльність і накладати обмеження на журналістів.

Про який законопроєкт йдеться? Міністерство культури, молоді і спорту представило проєкт закону про протидію дезінформації. Його планують внести в Раду після громадського обговорення до 28 лютого.



Поки він передбачає значні штрафи для ЗМІ за дезінформацію та ув’язнення за масову дезінформацію. Окрім того, автори документа пропонують запровадити інститут уповноваженого з питань інформації.



Він вестиме моніторинг і реагуватиме на заяви про дезінформацію, а також – звертатиметься до судів у разі виявлення ознак дезінформації.