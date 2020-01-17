14:52
17 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Хворий Кадиров. Путін замахнувся на святе
      Вєсті Кремля
      21:19, 16 січня
      Вєсті.UA: Скандальні "плівки Гончарука". Сюрприз від Укрзалізниці
      Вєсті.UA
      20:43, 16 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК

      Представили законопроєкт про дезінформацію: як влада хоче карати ЗМІ за фейки

      114 Читать новость на русском
      Що передбачає законопроєкт про протидію дезінформації у ЗМІ / blog.flaviomarinho.com.br

      Міністерство культури, молоді і спорту України представило законопроєкт про протидію дезінформації, який планують внести в Раду після громадського обговорення до 28 лютого. Документ спрямований на фактичний контроль ЗМІ на період російської агресії.

      Законопроєкт про протидію дезінформації представили 17 січня міністр культури Володимир Бородянський та його заступник Анатолій Максимчук.

      Читайте також: На телеканал Мураєва наклали штраф через інтерв’ю з Миколою Азаровим: деталі

      Штрафи для ЗМІ за дезінформацію

      • Автори законопроєкту пропонують карати ЗМІ штрафами за поширення дезінформації починаючи з третього порушення протягом 1 року. Це за умови, якщо той чи інший вид ЗМІ добровільно спростує цю інформацію. Розмір штрафу за кожен випадок порушення пропонують встановити на рівні 1000 мінімальних зарплат (на сьогодні – 4,7 мільйона гривень).
      • За відмову від добровільного спростування дезінформації пропонують штрафувати на 2000 мінімальних зарплат (9,4 мільйона гривень) за кожен випадок.
      • За видалення дезінформаційного матеріалу або зміну його адреси – штраф у розмірі 5 мінімальних зарплат (23,6 тисячі гривень).

      Ув’язнення за масову дезінформацію

      • За систематичну масову дезінформацію про факти, які становлять загрозу нацбезпеці та територіальній цілісності – штраф від 5000 до 10000 неоподатковуваних мінімумів (від 85 тисяч до 170 тисяч гривень) або виправні роботи до 2 років.
      • За поширення дезінформації з використанням ботів або спеціально організованих фейкових акаунтів – ув’язнення на строк від 2 до 5 років. Таке ж покарання передбачене і за фінансування масової дезінформації.
      • За повторну масову дезінформацію організованою групою, яка призвела до тяжких наслідків або завдала матеріальної шкоди у великому розмірі – ув'язнення на термін від 5 до 7 років.

      Важливо: відповідальність за дезінформацію передбачена тільки на період російської агресії до відновлення територіальної цілісності України.

      До теми: Розпалювання ворожнечі: Нацрада перевірить телеканали Медведчука

      Про роботу журналістів та ЗМІ

      • Професійний статус журналіста пропонують підтверджувати єдиною прескартою. При цьому статус може припинятися за порушення Кодексу професійної етики.
      • Держава братиме на себе витрати на правову допомогу у кримінальних справах, пов'язаних з журналістською діяльністю.
      • Держава також забезпечуватиме охорону журналіста і членів його/її сім'ї у разі загрози їхньому життю.
      • У законопроєкті пропонують створити Асоціацію в межах журналістського самоврядування. Ця організація стежитиме за дотриманням професійної етики та стандартів.
      • Будь-яке ЗМІ після добровільної перевірки може розраховувати на отримання Індексу довіри. Його критерії розроблятиме уповноважений з питань інформації. Присвоюватимуть цей індекс встановлені законом громадські організації.

      Уповноважений з питань інформації

      Автори документа пропонують запровадити інститут уповноваженого з питань інформації. Він вестиме моніторинг і реагуватиме на заяви про дезінформацію; звертатиметься до судів та правоохоронних органів, якщо виявлятиме ознаки дезінформації.

      Медіаграмотність

      Законопроєкт передбачає введення обов'язкового навчання основам медіаграмотності у школах, закладах вищої освіти і при підвищенні кваліфікації держслужбовців.

      Читайте також: Нацрада призначила позапланову перевірку телеканалу "Прямий": що про це відомо

      Зауважимо, що 27 грудня 2019 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про медіа №2693. Його автори – члени фракції "Слуга народу", зокрема Олександр Ткаченко, Микита Потураєв, Євгенія Кравчук та Єлізавета Богуцька.

      ЗМІ Україна власники телеканалів олігархи контроль ЗМІ
      Імена олігархів, які контролюють українські ЗМІ / Інфографіка 24 каналу

      Гончарук заявив про відставку і прийшов у Раду: онлайн-трансляція
      сьогодні
      9494
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики ЗМІ Медіа Журналісти Володимир Бородянський Міністерство культури, молоді та спорту Штрафи Законодавство Кримінальні новини Російська пропаганда
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Торжество бесправия. Как Путин хочет изменить Конституцию
      Віталій Портников 690
      сьогодні , 10:43 Гончарук заявив про відставку: що треба знати про прем'єр-міністра
      Ірина Кошанська 41473
      16 січня , 07:00 Що найбільше подразнює нашу шкіру та як її захистити
      740
      16 січня , 17:00 Як роздрукувати якісні фото вдома: корисні поради
      10679
      сьогодні , 08:40 Путин от власти не уйдет
      Віктор Шендерович 1080
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук