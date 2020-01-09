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      На телеканал Мураєва наклали штраф через інтерв’ю з Миколою Азаровим: деталі

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      Микола Азаров в ефірі телеканалу "НАШ" / скріншот із відео

      Власником телеканалу "НАШ" вважають скандального політика, "опоблоківця" Євгена Мураєва. Тепер керівництво каналу повинне сплатити Нацраді штраф у розмірі 106 тисяч гривень.

      Відповідне рішення прийняла Нацрада з питань телебачення і радіомовлення під час свого засідання 9 січня. Про це мовиться на її сайті.

      Актуально: Розпалювання ворожнечі: Нацрада перевірить телеканали Медведчука

      5 жовтня 2019 року зафіксовано трансляцію передачі "Гордон", гостем якої був Микола Азаров, у якій звучали твердження і висловлювання, що мають ознаки закликів до повалення конституційного ладу і розпалювання ворожнечі,
      – мовиться у повідомленні.

      Азаров під час передачі за своєї участі говорив про події Революції Гідності, збройної агресії на сході держави й анексії Криму. Під час висловлювань він неодноразово використовував формулювання, які Нацрада розпізнала як спробу "фальсифікувати історичні події та підмінити поняття".

      "Формулювання, озвучені Азаровим, є поширенням необ’єктивної інформації, яка піддає сумніву легітимність органів державної влади України, містять відверте неаргументоване звинувачення представників влади у бандитизмі, мародерстві та злочинах, що нав’язує глядачам ставлення до представників влади як до вже визнаних злочинців. У сукупності ці висловлювання сприймаються як заклик до повалення конституційного ладу, розпалювання ворожнечі, посягання на права і свободи людини", – додають у Нацраді.


      Дмитро Гордон і голограма Миколи Азарова/ скріншот із відео

      Крім того, висловлювання Азарова містили необ’єктивну інформацію щодо послідовності подій під час збройної агресії Росії.

      "Це є прямим продовженням лінії російської пропаганди, а також наративами, подібними до офіційної політичної та пропагандистської позиції Російської Федерації, визнаної парламентом України та міжнародною спільнотою більшості країн Європи країною-агресором. Застосовуючи методи маніпулювання свідомістю та впливу на людську психіку гість студії закликав до агресивної поведінки, спрямованої проти чинної влади", – переконані представники Нацради.

      За кого ще взялась Нацрада: Нацрада призначила позапланову перевірку телеканалу "Прямий": що про це відомо

      У регулятора також наголошують: у передачі не вдалося зафіксувати жодних спроб ведучого змінити риторику гостя студії, зупинити чи перешкодити його висловлюванням.

      Штраф, який Нацрада наклала на телеканал "НАШ" складає 105 625 гривень – це 25% від розміру збору, нарахованого за видачу ліцензії цьому телеканалу. Також регулятор зобов’язав телеканал упродовж місяця привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства.

      Що відомо про інтерв’ю Гордона з Азаровим? Воно вийшло в ефір 5 жовтня 2019 року на телеканалі "Наш". Журналіст Дмитро Гордон розмовляв із Азаровим, який насправді був віртуальним. У студії була лише голограма прем'єра-втікача. Ще минулого року Нацрада заявила про зафіксовані порушення і пообіцяла з ними розібратися.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Медіа ЗМІ Микола Азаров Євгеній Мураєв
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