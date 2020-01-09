Нацрада призначила позапланову перевірку телеканалу "Прямий": що про це відомо
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову виїзну перевірку телеканалу "Прямий".
На засіданні Нацради перша заступниця голови Ольга Герасим'юк заявила, що до них надійшло звернення з наріканням на дії і слова одного із ведучих телеканалу "Прямий". Про це повідомляє "Укрінформ".
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Мовиться про Сергія Пояркова, який, на думку заявника, "посягає на честь і гідність Президента України Зеленського, ображає його родину, окремих персонажів, етноси та державу, вживає нецензурну лайку".
Герасим'юк додала, що моніторинг зафіксував цю трансляцію і висловлювання Пояркова.
Я тут вбачаю не лише політичні мотиви. Мовиться про порушення усіх етичних стандартів професії. Йдеться не лише про Президента України. Тут є ознаки образи, яка завдається цілій країні, дуже негативно впливає на створення її іміджу, також у міжнародних спільнотах,
– підкреслила Герасим'юк.
Вона додала, що ринку час подати сигнал про неприпустимість таких речей.
Як зазначив член Нацради Сергій Костинський, питання є доволі політичним, оскільки стосується особи Президента України.
Водночас, за його словами, у Нацради є певна практика, яка використовувалася останніх п'ять років. Вона виходила з того, що Національна рада не адвокатує публічних осіб і не захищає Президента України. Мовиться про сюжети, які посягають на його честь і гідність.
Після обговорення питання члени Нацради проголосували – п'ять голосів "за", двоє утримались. Таким чином, вони схвалили рішення про позапланову виїзну перевірку телеканалу "Прямий".
Відзначимо, що на початку листопада у формального власника телеканалу "Прямий" Володимира Макеєнка вдень 7 листопада ДБР провело обшуки. Телеканал підкреслив, що сприймає ці дії як тиск і наступ на свободу слова.
Державне бюро розслідувань підтвердило факт проведення обшуків у житлі власника телеканалу "Прямий" Володимира Макеєнка. При цьому, в ДБР зазначили, що обшуки проводяться у рамках розслідування кримінальної справи про купівлю і продаж телеканалу.
Кому насправді належить "Прямий"?
- До Революції Гідності телеканал мав назву "Тоніс" і належав старшому сину Віктора Януковича – Олександру. Коли ж той втік, канал "Тоніс" дивним чином не був конфіскований у державну власність, а опинився в руках оточення Петра Порошенка.
- За дивним збігом Януковичі добровільно відписали телеканал новому власнику. Натомість, щодо них Генпрокуратура так і не довела до суду жодної справи про корупцію.
- Формально телеканал належить Володимиру Макеєнку, але практика підставних осіб в Україні існує багато років. Реальним власником каналу "Прямий" називають Петра Порошенка та Ігоря Кононенка.
- У 2017 році "Тоніс" перейменували в "Прямий канал" і в нього почалося багатомільйонні вливання грошей.
- Порошенко стверджує, що не має жодного відношення до власності або до управління "Прямим". Та під час президентських виборів-2019 канал активно піарив діючу владу і президента Порошенка, та жорстко критикував його опонентів, передусім Юлію Тимошенко і Володимира Зеленського.