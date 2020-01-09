Нацрада призначила позапланову перевірку телеканалу "Прямий": що про це відомо

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову виїзну перевірку телеканалу "Прямий".

На засіданні Нацради перша заступниця голови Ольга Герасим'юк заявила, що до них надійшло звернення з наріканням на дії і слова одного із ведучих телеканалу "Прямий". Про це повідомляє "Укрінформ".

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Мовиться про Сергія Пояркова, який, на думку заявника, "посягає на честь і гідність Президента України Зеленського, ображає його родину, окремих персонажів, етноси та державу, вживає нецензурну лайку".

Герасим'юк додала, що моніторинг зафіксував цю трансляцію і висловлювання Пояркова.

Я тут вбачаю не лише політичні мотиви. Мовиться про порушення усіх етичних стандартів професії. Йдеться не лише про Президента України. Тут є ознаки образи, яка завдається цілій країні, дуже негативно впливає на створення її іміджу, також у міжнародних спільнотах,

– підкреслила Герасим'юк.

Вона додала, що ринку час подати сигнал про неприпустимість таких речей.

Як зазначив член Нацради Сергій Костинський, питання є доволі політичним, оскільки стосується особи Президента України.

Водночас, за його словами, у Нацради є певна практика, яка використовувалася останніх п'ять років. Вона виходила з того, що Національна рада не адвокатує публічних осіб і не захищає Президента України. Мовиться про сюжети, які посягають на його честь і гідність.

Після обговорення питання члени Нацради проголосували – п'ять голосів "за", двоє утримались. Таким чином, вони схвалили рішення про позапланову виїзну перевірку телеканалу "Прямий".

Відзначимо, що на початку листопада у формального власника телеканалу "Прямий" Володимира Макеєнка вдень 7 листопада ДБР провело обшуки. Телеканал підкреслив, що сприймає ці дії як тиск і наступ на свободу слова.

Державне бюро розслідувань підтвердило факт проведення обшуків у житлі власника телеканалу "Прямий" Володимира Макеєнка. При цьому, в ДБР зазначили, що обшуки проводяться у рамках розслідування кримінальної справи про купівлю і продаж телеканалу.

Кому насправді належить "Прямий"?