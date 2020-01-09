Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала "Прямой": что об этом известно

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку телеканала "Прямой".

На заседании Нацсовета первый заместитель главы Ольга Герасимьюк заявила, что к ним поступило обращение с нареканием на действия и слова одного из ведущих телеканала "Прямой". Об этом сообщает "Укринформ".

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Говорится про Сергея Пояркова, который, по мнению заявителя, "посягает на честь и достоинство Президента Украины Зеленского, оскорбляет его семью, отдельных персонажей, этносы и государство, употребляет нецензурную брань".

Герасимьюк добавила, что мониторинг зафиксировал эту трансляцию и высказывания Пояркова.

Я здесь вижу не только политические мотивы. Речь идет о нарушении всех этических стандартов профессии. Речь идет не только о Президенте Украины. Здесь есть признаки оскорбления, которое наносится всей стране, очень негативно влияет на создание ее имиджа, также в международных сообществах,

– подчеркнула Герасимьюк.

Она добавила, что рынку пора подать сигнал о недопустимости таких вещей.

Как отметил член Нацсовета Сергей Костинский, вопрос является довольно политическим, поскольку касается личности Президента Украины.

В то же время, по его словам, у Нацсовета есть определенная практика, которая использовалась последние пять лет. Она исходила из того, что Национальный совет не адвокатирует публичных лиц и не защищает Президента Украины. Речь идет о сюжетах, которые посягают на его честь и достоинство.

После обсуждения вопроса члены Нацсовета проголосовали – пять голосов "за", двое воздержались. Таким образом, они одобрили решение о внеплановой выездной проверке телеканала "Прямой".

Отметим, что в начале ноября у формального владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко днем 7 ноября ГБР провело обыски. Телеканал подчеркнул, что воспринимает эти действия как давление и наступление на свободу слова.

Государственное бюро расследований подтвердило факт проведения обысков в жилище владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко. При этом, в ГБР отметили, что обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела о покупке и продаже телеканала.

Кому на самом деле принадлежит "Прямой"?