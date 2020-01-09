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      Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала "Прямой": что об этом известно

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      Телеканал "Прямой" проверят / prm.ua

      Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку телеканала "Прямой".

      На заседании Нацсовета первый заместитель главы Ольга Герасимьюк заявила, что к ним поступило обращение с нареканием на действия и слова одного из ведущих телеканала "Прямой". Об этом сообщает "Укринформ".

      К теме: Владелец "Прямого" Макеенко об обысках у него дома: Это – цинично

      Говорится про Сергея Пояркова, который, по мнению заявителя, "посягает на честь и достоинство Президента Украины Зеленского, оскорбляет его семью, отдельных персонажей, этносы и государство, употребляет нецензурную брань".

      Герасимьюк добавила, что мониторинг зафиксировал эту трансляцию и высказывания Пояркова.

      Я здесь вижу не только политические мотивы. Речь идет о нарушении всех этических стандартов профессии. Речь идет не только о Президенте Украины. Здесь есть признаки оскорбления, которое наносится всей стране, очень негативно влияет на создание ее имиджа, также в международных сообществах,
      – подчеркнула Герасимьюк.

      Она добавила, что рынку пора подать сигнал о недопустимости таких вещей.

      Как отметил член Нацсовета Сергей Костинский, вопрос является довольно политическим, поскольку касается личности Президента Украины.

      В то же время, по его словам, у Нацсовета есть определенная практика, которая использовалась последние пять лет. Она исходила из того, что Национальный совет не адвокатирует публичных лиц и не защищает Президента Украины. Речь идет о сюжетах, которые посягают на его честь и достоинство.

      После обсуждения вопроса члены Нацсовета проголосовали – пять голосов "за", двое воздержались. Таким образом, они одобрили решение о внеплановой выездной проверке телеканала "Прямой".

      Отметим, что в начале ноября у формального владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко днем 7 ноября ГБР провело обыски. Телеканал подчеркнул, что воспринимает эти действия как давление и наступление на свободу слова.

      Государственное бюро расследований подтвердило факт проведения обысков в жилище владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко. При этом, в ГБР отметили, что обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела о покупке и продаже телеканала.

      Кому на самом деле принадлежит "Прямой"?

      • До Революции Достоинства телеканал назывался "Тонис" и принадлежал старшему сыну Виктора Януковича Александру. Когда же тот скрылся, канал "Тонис" странным образом не был конфискован в государственную собственность, а оказался в руках окружения Петра Порошенко.
      • По странному совпадению Януковичи добровольно отписали телеканал новому владельцу. Однако, по ним Генпрокуратура так и не довела до суда ни одного дела о коррупции.
      • Формально телеканал принадлежит Владимиру Макеенко, но практика подставных лиц в Украине существует много лет. Реальным владельцем канала "Прямой" называют Петра Порошенко и Игоря Кононенко.
      • В 2017 году "Тонис" переименовали в "Прямой канал" и в него начались многомиллионные вливания денег.
      • Порошенко утверждает, что не имеет никакого отношения к собственности или к управлению "Прямым". Но во время президентских выборов-2019 канал активно пиарил действующую власть и президента Порошенко, и жестко критиковал его оппонентов, прежде всего, Юлию Тимошенко и Владимира Зеленского.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Медиа СМИ Петр Порошенко Телеканал Прямой
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