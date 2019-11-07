Власник "Прямого" Макеєнко про обшуки у нього вдома: Це – цинічно
Вдома у формального власника телеканалу "Прямий" Володимира Макеєнка вдень 7 листопада ДБР провело обшуки. Зробили це тоді, коли його не було у квартирі. Цей факт неабияк обурив чоловіка.
Він вважає такі дії працівників ДБР цинічними. Про це сам Макеєнко розповів у коментарі журналістам "5 каналу".
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Не знаю, що там відбувається. Можна ж було мене почекати, я ж з дитиною виїхав на три дні. Це цинічно виглядає. Я на телефоні, ні від кого не ховаюся, ходжу на всі допити,
– наголосив він.
Крім того, Макеєнко прокоментував заяви про те, що він нібито є підставною особою Порошенка під час купівлі телеканалу. Він запевняє: під час процесу покупки "Прямого" були присутні юристи та аудитори.
"Якщо ж йдеться про нібито несплачені податки – хто б це робив? По-друге, чия це справа? Податкової? До чого тут ДБР?" – сказав Макеєнко.
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Кому насправді належить "Прямий"?
- До Революції Гідності телеканал мав назву "Тоніс" і належав старшому сину Віктора Януковича – Олександру. Коли ж той втік, канал "Тоніс" дивним чином не був конфіскований у державну власність, а опинився в руках оточення Петра Порошенка.
- За дивним збігом Януковичі добровільно відписали телеканал новому власнику. Натомість, щодо них Генпрокуратура так і не довела до суду жодної справи про корупцію.
- Формально телеканал належить Володимиру Макеєнку, але практика підставних осіб в Україні існує багато років. Реальним власником каналу "Прямий" називають Петра Порошенка та Ігоря Кононенка.
- У 2017 році "Тоніс" перейменували в "Прямий канал" і в нього почалося багатомільйонні вливання грошей.
- Порошенко стверджує, що не має жодного відношення до власності або до управління "Прямим". Та під час президентських виборів-2019 канал активно піарив діючу владу і президента Порошенка, та жорстко критикував його опонентів, передусім Юлію Тимошенко і Володимира Зеленського.