Власник "Прямого" Макеєнко про обшуки у нього вдома: Це – цинічно

Вдома у формального власника телеканалу "Прямий" Володимира Макеєнка вдень 7 листопада ДБР провело обшуки. Зробили це тоді, коли його не було у квартирі. Цей факт неабияк обурив чоловіка.

Він вважає такі дії працівників ДБР цинічними. Про це сам Макеєнко розповів у коментарі журналістам "5 каналу".

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Не знаю, що там відбувається. Можна ж було мене почекати, я ж з дитиною виїхав на три дні. Це цинічно виглядає. Я на телефоні, ні від кого не ховаюся, ходжу на всі допити,

– наголосив він.

Крім того, Макеєнко прокоментував заяви про те, що він нібито є підставною особою Порошенка під час купівлі телеканалу. Він запевняє: під час процесу покупки "Прямого" були присутні юристи та аудитори.

"Якщо ж йдеться про нібито несплачені податки – хто б це робив? По-друге, чия це справа? Податкової? До чого тут ДБР?" – сказав Макеєнко.

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Кому насправді належить "Прямий"?