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      Власник "Прямого" Макеєнко про обшуки у нього вдома: Це – цинічно

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      Володимир Макеєнко
      Володимир Макеєнко / ATR

      Вдома у формального власника телеканалу "Прямий" Володимира Макеєнка вдень 7 листопада ДБР провело обшуки. Зробили це тоді, коли його не було у квартирі. Цей факт неабияк обурив чоловіка.

      Він вважає такі дії працівників ДБР цинічними. Про це сам Макеєнко розповів у коментарі журналістам "5 каналу".

      Актуально: У власника телеканалу "Прямий" Макеєнка проводять обшуки: деталі

      Не знаю, що там відбувається. Можна ж було мене почекати, я ж з дитиною виїхав на три дні. Це цинічно виглядає. Я на телефоні, ні від кого не ховаюся, ходжу на всі допити,
      – наголосив він.

      Крім того, Макеєнко прокоментував заяви про те, що він нібито є підставною особою Порошенка під час купівлі телеканалу. Він запевняє: під час процесу покупки "Прямого" були присутні юристи та аудитори.

      "Якщо ж йдеться про нібито несплачені податки – хто б це робив? По-друге, чия це справа? Податкової? До чого тут ДБР?" – сказав Макеєнко.

      Цікаво: Чи були між Порошенком та сім'єю Януковича домовленості: купівля "Прямого каналу"

      Кому насправді належить "Прямий"?

      • До Революції Гідності телеканал мав назву "Тоніс" і належав старшому сину Віктора Януковича – Олександру. Коли ж той втік, канал "Тоніс" дивним чином не був конфіскований у державну власність, а опинився в руках оточення Петра Порошенка.
      • За дивним збігом Януковичі добровільно відписали телеканал новому власнику. Натомість, щодо них Генпрокуратура так і не довела до суду жодної справи про корупцію.
      • Формально телеканал належить Володимиру Макеєнку, але практика підставних осіб в Україні існує багато років. Реальним власником каналу "Прямий" називають Петра Порошенка та Ігоря Кононенка.
      • У 2017 році "Тоніс" перейменували в "Прямий канал" і в нього почалося багатомільйонні вливання грошей.
      • Порошенко стверджує, що не має жодного відношення до власності або до управління "Прямим". Та під час президентських виборів-2019 канал активно піарив діючу владу і президента Порошенка, та жорстко критикував його опонентів, передусім Юлію Тимошенко і Володимира Зеленського.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Макеєнко Державне бюро розслідувань Телеканал Прямий ЗМІ Журналісти Медіа
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