Чи були між Порошенком та сім'єю Януковича домовленості: купівля "Прямого каналу"

Те, про що я говорив два роки тому, в цій програмі, таки сталося. Петру Порошенку довелося таки відповідати на питання слідчих щодо фінансування "Прямого каналу". Щоправда, Петро Олексійович чомусь назвав це наступом на свободу слова і пообіцяв захищати журналістів від переслідування.

Але, стривайте, про який наступ на свободу слова йдеться? Здається, ніхто не забирає в телеканалу ліцензію, не знімає програми з ефіру, не порушує проти журналістів кримінальні справи і навіть не заарештовує рахунки каналу.

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Слідчі навіть не намагаються отримати доступ до листування і телефонів журналістів. Як це було, до речі, часто в часи президентства Порошенка.

Просто, питання, які ми з вами ставили тут раніше, нарешті виникли і у слідчих Державного бюро розслідувань. А саме, звідки у маловпливового колишнього регіонала Володимира Макеєнка гроші на купівлю та створення такого дорого задоволення, як телеканал?

При чому, телеканал, який практично в цілодобовому режимі вихваляє Петра Порошенка. Чи не є, бува, цей Макеєнко просто підставною особою, на яку записали цей "Прямий канал"?



Володимир Макеєнко

А відтак, друге питання – звідки взялися гроші на його купівлю та утримання? Якщо у Макеєнка їх немає, то часом не з корупційних схем в енергетиці та оборонці, які процвітали в часи Порошенка?

Тобто, чи мають злочинне походження гроші, якими фінансується "Прямий канал"? А крім цього, не менш важливе питання, а яким чином цей телеканал змінив власника?

Адже, вкотре нагадаю, що до Революції Гідності "Прямий канал" називався "Тоніс" і належав старшому сину Януковича. А вже після Майдану він змінив власника і почав неприховано вихваляти Порошенка.



Старший син Віктора Януковича – Олександр

Чи не було тут часом домовленостей між колишнім президентом, який втік у Ростов, і його наступником, який прийшов до влади після Майдану? Бо чому тоді до суду так і не передано жодної кримінальної справи за корупцію Януковича?

Чому з елітної київської нерухомості, яка належала Януковичу та його сім’ї невдовзі після Революції, раптом були зняті арешти і вона була швидко продана через підставних осіб?

Чому в часи, коли Порошенко був президентом, були розморожені рахунки у банку Сім’ї Януковича і звідти були виведені мільярди, які належали президенту-втікачу? Чи не було тут якоїсь таємної угоди: ви нам віддаєте заарештовані будинки та гроші, а ми вам віддамо телеканал?

Кожна ствердна відповідь на таке питання може перетворитися для п’ятого українського президента на тривалий тюремний термін. Тому, Петро Олексійович після допиту в ДБР, очікувано відхрестився від володіння "Прямим каналом".

Насправді було б дивно, якби Порошенко зараз взяв би і визнав володіння цим медіа, хоч, вся країна бачить, як в необмеженій кількості на "Прямому каналі" рекламують його діяльність. Але, якщо він не має до нього стосунку, то чому зовсім нещодавно, пам’ятаєте, це фото, Порошенко особисто приїхав на "Прямий" на збори колективу, щоб заспокоїти працівників, що канал не закривається?



Петро Порошенко на "Прямому"

Як відданий глядач, напевне, який не має ну буквально жодного стосунку до "Прямого". Втім, якщо Порошенко не хоче визнавати свій контроль над цим телеканалом, давайте послухаймо інших людей, які мають стосунок до "Прямого".

Наприклад, минулого року, одна з ведучих цього каналу не стрималася, і таки розповіла чи має Порошенко відношення до "Прямого". Або ж взяти людину, яка за документами проходить як власник телеканалу – Володимира Макеєнка. Ну що це за власник, який не може навіть назвати яка собівартість телевиробництва у нього на каналі і не знає чи планує він на ньому заробляти гроші. Тобто, вклав чимало мільйонів в телеканал, ну просто так, для душі, ви можете в це повірити? Ну, зрештою, ніхто і не вірить.

Навіть, оточення самого Порошенка давно не приховує реального власника. Як, наприклад, провладний блогер Карл Волох, який після цієї непереконливої заяви Макеєнка прямо і щиро пояснив нам всім навіщо і як фінансується канал "Прямий".



Карл Волох

У своєму Facebook раніше Волох написав, що влада в часи Порошенка просто змушена була займатися корупцією. Зокрема, для того, щоб утримувати і канал "Прямий".

Давайте наведу його пряму цитату: "Владі доводиться красти, для того, щоб на ці гроші інформаційно та організаційно протистояти атаці путінсько-олігархічних інформаційних військ. Розкрутка та утримання "Прямого каналу", наприклад, вартує купу грошей. Як ви думаєте, звідки вони беруться?", – питає нас пан Волох.

Ми знаємо прекрасно звідки, оскільки чимало розповідаємо тут на 24-му і про "Роттердам+", і про Укроборонпром і про зловживання в банківській сфері і про інші корупційні годівниці, з яких в часи Порошенка і міг оплачуватися весь цей телевізійний бенкет на "Прямому каналі".

І через що п’ятому президенту доведеться тепер ходити на допити не тільки через купівлю телеканалу, а ще по інших кримінальних провадженнях в ДБР та НАБУ.

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І сподіваємось, на всі питання, які ми тут тривалий час ставили в «Праві на правду», нарешті дадуть відповіді слідчі, а суд ухвалить справедливе рішення відносно Петра Порошенка. Не заради помсти, звісно, а заради того, щоб змінити країну на краще. То ж, бережіть себе, і на все добре!