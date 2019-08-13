Як Парубій покриває мільйонні корупційні схеми в "Укртрансбезпеці": розслідування

"Укртрансбезпека" давно стала відома через різні корупційні схеми, які за останні роки ніхто не зміг ліквідувати. А пояснюється це тим, що керівник відомства Михайло Ноняк має підтримку на найвищому державному рівні – спікера парламенту Андрія Парубія.

Днями на Львівщині сталася конфліктна ситуація. Водії-далекобійники перекрили трасу Київ – Чоп, паралізувавши рух транспорту і змусивши чимало автовласників стояти у заторах.

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Водії вантажівок таким чином протестували проти корупції чиновників державної служби "Укртрансбезпека". Перекриття дороги – досить суперечливий спосіб боротися за свої права, особливо, коли цим ти дошкуляєш не можновладцям, а звичайним громадянам.



Перекриття траси Київ – Чоп/ Фейсбук-сторінка Ігоря Зінкевича

Але, давайте розберемося, чому замість того, щоб займатись перевезенням вантажів або пити каву в придорожній кав’ярні, або просто спати, далекобійники вийшли перекривати дорогу. Вони кажуть, що вичерпали вже всі способи звернути увагу на побори в "Укртрансбезпеці".

Корупційні схеми в "Укртрансбезпеці"

Це відомство витягає мільйони доларів щороку з вантажних перевізників, а потім ці гроші зникають. Отже, для того, щоб ви, будучи українським далекобійником, змогли привезти вантаж у європейську країну, ви маєте отримати спеціальний дозвіл і видає його державна служба "Укртрансбезпека".



"Укртрансбезпека" видає дозволи на ввезення вантажу

Чим займається "Укртрансбезпека"? Саме це відомство від імені українського уряду веде щороку переговори з європейцями і отримує на Україну певну кількість таких дозволів. Найбільш популярні напрямки серед українських вантажних перевізників, це, звичайно, сусідні Польща, Словаччина, Румунія, Угорщина.

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Таких спецдозволів для вантажівок на Україну видається тільки чітко домовлена кількість. Наприклад, Польща видала на цей рік державній "Укртрансбезпеці" сто шістдесят тисяч дозволів.

Як заробляють на дозволах через посередників?

Автоперевізники стверджують, що керівництво державної служби влаштувало на цьому багатомільйонний тіньовий бізнес. Бо, якщо ви хочете привезти в Польщу, ну наприклад, українську полуницю, то без дозволу вас просто не впустять в країну польські митники.

Але цей дозвіл, який видає "Укртрансбезпека" для в’їзду в Польщу чи в іншу країну, ви не зможете отримати просто так. Бо, коли ви прийдете в це українське державне відомство, вам скажуть, що дозволи раптом скінчилися, тому, що ну буквально перед вами прийшло кілька фірм і їм чиновники були змушені віддати кілька десятків тисяч цих документів.

Тому, вам ввічливо порадять звернутися до цих фірм, може, вам там ненароком захочуть ці дозволи продати? Ну а в цих фірмах працюють люди, які справді вміють вразити, бо при офіційній державній ціні дозволу в два євро, ці посередники з вас захочуть здерти триста, чотириста або навіть шістсот п’ятдесят євро, якщо йдеться про дозвіл на Італію.



"Укртрансбезпека"

Уявляєте норму прибутку? Куди там торгівлі зброєю чи наркотиками. Ну, звісно, якщо ви не погоджуєтесь на таку ціну, можете чекати наступного року, коли погодять нові дозволи, і може вам пощастить отримати ці дозволи в державному відомстві.

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Якщо вас знову хтось не випередить. А ваша полуниця, ну нехай цього разу згниє, а ви заплатите великий штраф за порушення митних правил, зберігаючи її на території митного посту.

Скільки заробляють такі посередники? Українські перевізники підрахували, що за купівлю цих дозволів вони щороку віддають тіньовим посередникам від п’яти до десяти мільйонів доларів. І працює ця схема тільки тому, що керівництво "Укртрансбезпеки" її старанно оберігає.

Хто очолює "Укртрансбезепеку"?

Зокрема, цей вид заробітку розквітнув буйним цвітом кілька років тому, коли це відомство очолив Михайло Ноняк. Колишній сотник самооборони Майдану, одразу після Революції Гідності він не залишився без посади, і спочатку потрапив до Міністерства доходів та зборів, а потім на посаду керівника "Укртрансбезпеки".



Михайло Ноняк

І тут у перевізників і почалися хронічні проблеми з отриманням дозволів. В створенні корупційних схем Ноняка звинуватив особисто міністр інфраструктури Володимир Омелян, за вказівкою якого була створена спеціальна комісія, яка взялася перевіряти роботу "Укртрансбезпеки".

Ця комісія минулого року з’ясувала, що чотириста тисяч бланків дозволів на міжнародні перевезення, які за документами проходили як невикористані, насправді, безслідно зникли. Більше того, ревізорам та правоохоронцям вдалося виявити ще кілька схем багатомільйонного тіньового заробітку керівництва "Укртрансбезпеки".

Схема поборів із маршруток

З’ясувалося, що чиновники цього відомства в багатьох областях налагодили схему поборів з власників маршруток. Виявляючи численні порушення в маршрутних таксі, перевіряючі "Укртрансбезпеки" не знімали їх з рейсів і не забороняли експлуатацію.



"Укртрансбезпека" бере хабарі з водіїв маршруток

А за щедру подяку забували на якийсь час власників цих перероблених під пасажирські, вантажних бусів. І які потім, у жахливих аваріях перетворилися для кількох десятків українських громадян на братні могили на колесах.

Вимагання хабарів

За часи керівництва відомством паном Ноняком, виросла схема вимагання хабарів. Ви могли навіть бачити її на власні очі, бо за останні роки, контролери "Укртрансбезпеки", які колядують на дорогах, чудово замінили ліквідовану і наскрізь просякнуту хабарями Державтоінспекцію.



Працівники "Укртрансбезпеки" вимагають хабарі

Маючи повноваження зупиняти фури і перевіряти чи не перевантажені вони, контролери дуже часто за нескромну подяку у грошовій формі можуть відпустити будь-яку вантажівку, хай навіть вона везе вантаж вдвічі чи втричі більше, ніж дозволено. І вбиває при цьому українські дороги.

Або ж, контролери цього відомства можуть, як ті самі ДАЇшники, влаштувати жебракування на дорогах, чіпляючись без всяких підстав до водіїв, в сподіванні що їм позолотять ручку.

Чому не звільняють Ноняка?

І з кожного такого корупційного потоку, струмочки грошей течуть нагору до керівництва "Укртрансбезпеки". А тому одразу постає питання: якщо всі знають про розмах зловживань в цьому відомстві, чому досі не звільнять його керівника Михайла Ноняка?

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Не звільнять, бо, виявляється, у пана Ноняка є надійний покровитель – його давній побратим з часів Майдану – голова Верховної Ради Андрій Парубій. Ноняк був його помічником, ще коли Парубій був звичайним народним депутатом.

Як співпрацюють Парубій та Ноняк?

Ось на фото Андрій Парубій приїздив в Івано-Франківськ особисто агітувати за Михайла Ноняка на виборах до Ради у 2014 році. Обидва тоді представляли "Народний фронт".



Андрій Парубій та Михайло Ноняк давно знайомі

Щоправда, в уряді Михайла Ноняка намагалися зняти з посади кілька разів, але завжди ці спроби стикалися з тим, що Кабміну Гройсмана треба буде якісь закони проводити через Верховну Раду, а тому ніхто не хоче сваритися з Парубієм через Ноняка.

Відтак, він залишався на посаді, а "Укртрансбезпеці" процвітала багатомільйонна корупція. І ми можемо лише здогадуватися, чи зацікавлений в ній був особисто голова Верховної Ради Андрій Парубій.