Що відбувається всередині патрульної поліції: резонансне викриття

Гордість минулої влади – реформа патрульної поліції, стає все більшим розчаруванням. Нещодавно в Одесі, з гучним скандалом звільнилася співробітниця патрульної поліції Зоя Мельник. Але, перед тим, як піти з поліції, вона розповіла чимало шокуючих подробиць про те, що відбувається в середині цієї служби.

Зоя Мельник перед приходом в поліцію була громадською активісткою, боролася проти захоплення забудовниками одеських пляжів. Після Майдану, як тільки було оголошено про створення патрульної поліції, пройшла відбір і влаштувалася копом.

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Втім, вже через кілька місяців, вона та інші небайдужі поліцейські почали помічати, що в поліцію хоч і прийшли нові люди, але система та начальство залишилися старі.

А старі міліцейські начальники, які тепер стали поліцейськими начальниками, зовсім не зацікавлені в наведенні порядку на вулицях та в справжній боротьбі зі злочинністю. Їх цікавить лише дві речі: гарна статистика на папері та потік грошей від підлеглих. Відтак, копи почали поступово перетворюватися на старих звичних нам даїшників-колядників.

Особиста історія конфлікту з начальством поліцейської Мельник почалася з того, що вона приїхала за викликом в наркоманське кубло, де в жахливих умовах майже без їжі жило троє маленьких дітей.



Зоя Мельник

Коли патрульна повідомила своє начальство, що збирається на службовому авто забрати дітей і відвезти до соціальної служби, їй сказали, що це не її робота, що їй треба залишити дітей і їхати на інший виклик. Ну а дітьми займатиметься служба у справах неповнолітніх, яку тепер називають ювенальною службою.

Коли патрульна заперечила, що ювенальна служба не має транспорту, щоб забрати дітей, начальство вирішило провчити непоступливу патрульну і перевело її закривати і відкривати шлагбаум біля будівлі поліції. Втім, це не зупинило жінку, і вона і далі продовжила розповідати про те, в яких умовах доводиться працювати патрульним поліцейським.

Зокрема, також розповіла, що для копів згори спускаються плани по збиранню грошей для начальства. І частина нових патрульних поліцейських в цьому бере активну участь, колядуючи на дорогах і витрушуючи хабарі з водіїв.



Поліцейські, як і колись даїшники, вимагають гроші

Ви не забули, як це робили раніше даїшники? Тепер це з успіхом роблять і чимало копів. Тільки сьогодні це не називається хабарями. Це має іншу витончену назву: візитівки. Назва пішла від випадку з одеським патрульним поліцейським, який засвітився на відео, коли спілкувався з водієм "Мерседесу".

На відео водій після перевірки документів передає патрульному, ймовірно, гроші. Але після того, як це було оприлюднено, поліцейське начальство провело свою перевірку і встановило, що ніяких грошей не було.

Дивіться відео: поліцейський взяв візитки чи хабар?

За словами поліцейського керівництва, водій "Мерседесу" просто віддав патрульному свою візитну картку. Ну, мовляв, щоби коп подзвонив, якщо знову захоче поспілкуватися. Ну, а якщо ви бачите на відео в руках патрульного одразу кілька візитівок, то це вам здається і не має нічого спільного з реальністю.

Поліцейські віддають частину керівництву

При чому, як зауважила патрульна Мельник, ті копи, які не критикують своє керівництво, і регулярно діляться з ним отриманими візитівками, мають і підвищення по службі, і премії, і нові автомобілі. Ті ж, хто не хоче збирати візитівки і ще має сміливість сперечатися з командирами, списуються в піші патрулі та отримують догани.

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Ось чому, поліцейське начальство так заохочує патрульних виконувати план по штрафах на дорогах. Адже, виїзди на пограбування, побиття чи сімейне насильство не дають можливість збирати візитівки, на відміну від опрацювання порушників за кермом.

Керівництво поліції взялося заперечувати слова патрульної Мельник. Воно оприлюднило дані, що Мельник всі ці роки спізнювалася на роботу, мала дисциплінарні стягнення, на неї постійно надходили скарги від командирів, тому, мовляв, всі її викриття, це аж ніяк не боротьба за правду, а просто спроба помститися справедливому начальству.

У відповідь, жінка продемонструвала грамоту за успіхи на службі, яку вона отримала від Міністра внутрішніх справ. А також поставила слушне питання: "якщо вона була таким поганим працівником, як твердить поліцейське начальство, то чому ж її раніше не звільнили? А заговорили про звільнення лише тоді, коли вона відверто розповіла про тіньовий бік життя нової поліції".

Після цього Мельник почала отримувати погрози з красномовним натяком, що ті, кому треба, за її правдолюбство розберуться і з нею, і з її родиною. Один з таких телефонних дзвінків з погрозами, жінка навіть записала. Після публікації дзвінка з погрозами, патрульні поліцейські зі всіх міст почали розповідати в соцмережах власні історії про те, з чим їм доводиться стикатися на службі.

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Вони підтвердили і те, що існують плани по штрафах, і про поновлення хабарництва на дорогах в кращих традиціях ДАЇ, і те, що службову форму доводиться купувати за свої гроші, при тому, що гроші з бюджету регулярно на це виділяються.

І ще багато шокуючої правди про патрульну поліцію – обличчя реформ і гордість Міністерства внутрішніх справ. Зокрема, копи, які звільнилися з лав поліції, розповіли, що екіпажі патрульних, які стоять на дорозі на курортну Затоку в Одеській області, мають віддавати начальству не менше тисячі доларів на місяць данини, витрушуючи ці гроші з водіїв у вигляді так званих візитівок.

Втім, безперечно, в лавах патрульної поліції ще залишається чимало чесних і принципових людей. Саме на них ще тримається порядок і безпека на вулицях наших міст.