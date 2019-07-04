Чергове вбивство правоохоронцями: деталі смерті Комарніцького, якого побили поліцейські

Не пройшло і місяця після загибелі 5-річного хлопчика Кирила Тлявова, як від руки поліцейського загинула ще одна людина. Тільки тепер доросла. Трагедія сталася у Вінниці.

Три тижні тому 47-річний вінничанин Олександр Комарніцький пізно ввечері поспішав додому – він провідував хворого дядька, тому й затримався.

Актуально! Помер Комарніцький після побиття поліцейськими: Князєв звільнив голову Нацполіції Вінниччини

На автобусній зупинці до нього підійшли кілька поліцейських, які попросили чоловіка бути понятим. Бо копи саме у когось знайшли гранату і їм треба було залучити понятого.

Олександр Комарніцький поліцейським відмовив, зрештою, роль понятого для громадянина не є обов’язковою, це справа винятково добровільна. Але, очевидно, відмова Комарніцького розлютила поліцейських, оскільки між ними виникла перепалка, внаслідок якої один з копів штовхнув чоловіка, і той, впавши на землю, сильно вдарився головою.



Олександр Комарніцький

Керівництво поліції наполягає, що винен був саме Комарніцький, бо, він мовляв, грубіянив поліцейським і кидався з ними битися. Відтак, за версією поліцейського начальства, коп змушений був ледь не в цілях самозахисту відштовхнути чоловіка.

Версію самого Олександра, ми вже ніколи не дізнаємося, бо після удару поліцейського, він потрапив до реанімації і дванадцять днів там пролежав у комі. А нещодавно, так і не опритомнівши, помер. Його друзі наполягають, що чоловік за життя був спокійним і не агресивним, і навряд чи влаштував би бійку з поліцейськими. До того ж підозра на те, що він був нетверезим теж не підтвердилася.

Але є інший факт, який вказує, хто в цій історії міг бути справжнім винуватцем конфлікту. Поліцейського, від удару якого, зрештою помер чоловік, звати Сергій Пивовар. Він – старший уповноважений сектору кримінальної поліції, і на додачу, ще й чемпіон області із боротьби самбо у важкій вазі.

Крім того, поліцейська версія про те, що цей титулований самбіст в погонах просто випадково штовхнув громадянина теж не знаходить підтвердження.



Сергій Пивоваров

Оскільки, експертиза виявила у Олександра Комарніцького, крім перелому склепіння черепа, яке могло статися від падіння, ще й інші травми. Зокрема, перелам ноги, та гематоми в області грудної клітини. Тобто, крім простого поштовху, поліцейські – один чи гуртом – могли ще й добряче побити вже лежачу людину. І тим самим, забили чоловіка до смерті.

І яке ж покарання загрожує за це поліцейським? Справа порушена тільки проти одного – згаданого Пивовара. Так от за статтею кримінального кодексу, яку йому обрали слідчі, коли вручали підозру, Пивовару світить обмеження волі до двох років чи просто громадські роботи. Суд навіть не захотів помішати його до СІЗО і відпустив під домашній арешт.

Ще одна історія про ДТП з поліцейським, в якій загинула сім'я

Ви ж не здивовані такою м’якістю з боку системи до перевертнів у погонах, правда ж? Адже, нагадаю, спочатку і для копів, які поцілили з рушниці у 5-річного хлопчика прокурори теж просили домашній арешт. Та звинувачували їх за статтею: необережне тяжке тілесне ушкодження, за яке передбачено лише два роки обмеження волі. І хіба це випадково?

Це ж система, бо ще один приклад такого надзвичайно лагідного ставлення до вбивць у погонах стався днями. На трасі в Херсонській області капітан поліції на своєму БМВ вискочив на зустрічну смугу руху і врізався у ВАЗ, в якій їхала родина.

Поліцейського врятували подушки безпеки і міцне залізо німецького авто. А батько, мати і їхня 9-річна донька з іншої машини загинули. Цим поліцейським виявився такий собі Євген Калінін, батько якого Олександр Калінін раніше очолював міліцію Херсонщини. Калінін-молодший відмовився проходити тест на алкоголь, бо за попередньою інформацією, в момент аварії він був в стані алкогольного сп’яніння.

Читайте також: Загибель Дмитра Тимчука: аналіз головних версій слідства

Але найгірше сталося потім. Затриманого поліцейського суд дозволив випустити під заставу у 191 тисячу гривень. Ще раз, вдумайтесь: 191 тисяча гривень застави за три смерті людей, однією з яких була дитина.



Дмитро, Людмила та їх донька Софія, які перебували в салоні ВАЗу

Гроші, небідна родина Калініних внесла одразу і є небезпека, що цей вбивця за кермом, вже перебуває на території сусіднього окупованого Криму. Поза досяжністю для українського правосуддя, яке і так не славиться своїм справедливим покаранням для злочинців у мундирі.

Відтак, через відчуття безкарності, так звані правоохоронці і далі вбиватимуть звичайних громадян. Кулаками, машинами або зброєю. Мені хотілося б помилитись, і не повертатися до цієї теми. Втім, є відчуття, що про чергового знавіснілого перевертня в погонах доведеться говорити зовсім скоро.