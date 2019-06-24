Помер Комарніцький після побиття поліцейськими: Князєв звільнив голову Нацполіції Вінниччини

Очільник Національної поліції Сергій Князєв звільнив голову ГУ Нацполіції у Вінницькій області Юрія Педоса і його заступника Сергія Сокиряна після жорстокого побиття правоохоронцями член "Громадянської позиції" Олександра Комарніцького, внаслідок якого останній помер.

Педосу вже знайшли заміну. Виконувачем обов'язків призначили Руслана Мороза. Його заступником призначили Ігоря Мандриковича – начальника обласного підрозділу внутрішньої безпеки поліції.

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Крім того, чотирьох начальників районного відділу поліції притягнули до дисциплінарної відповідальності. Щодо підозрюваного у побитті Комарніцького, то ДБР оголосило підозру правоохоронцю. Суд вже обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді цілодобового домашнього арешту. Якщо провину доведуть, поліцейського можуть позбавити волі на строк від 3 до 8 років і з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на строк до 3 років.

У чому суть конфлікту між Комарніцьким та поліцейськими?

Олександр Комарніцький 11 червня проходив поруч з місцем затримання поліцією чоловіка з гранатою. Поліцейські попросили його бути понятим, але він відмовився. Через це начебто і виник конфлікт.

За словами Анатолія Гриценка, який є лідером партії "Громадянська позиція", Комарніцького "місцеві поліцейські по-звірячому побили прямо на автобусній зупинці". Через це побиття він отримав "численні переломи черепа і потрапив у реанімацію.

Поліцейські кажуть, нібито він їм погрожував і хотів побити... Не вірю!

– наголосив Анатолій Гриценко.

У поліції ситуацію описали наступним чином: 11 червня близько півночі поліція зупинила чоловіка, у якого виявили гранату РГД-5 із запалом. Далі поліцейський попросив одного з перехожих "бути присутнім під час слідчих дій у якості понятого". Вінничанин, мовиться про Олександра Комарніцького, начебто "відмовився та некоректно висловився". Через це виник словесний конфлікт, а потім поліцейський застосував фізичну силу. Комарніцький впав та вдарився головою об асфальт.

Правоохоронці запевняють, що надали першу медичну допомогу постраждалому та викликали "швидку". Однак, як виявилося, травми чоловіка були несумісні з життям і, попри всі можливі намагання медиків, врятувати Комарніцького не вдалося.