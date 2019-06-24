14:53
24 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЛГБТ АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін обміняв Кадирова до Лукашенка. Панди для Пині
      Вєсті Кремля
      16:53, 22 червня
      Вєсті.UA. Жир: Шокуюче зізнання Медведчука. Супергеройський вчинок Ляшка
      Вєсті.UA
      18:42, 22 червня
      Найдорожча земля в Україні: кому роздають ділянки в Пущі-Водиці
      ЦРУ
      09:00, 21 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Збір вторсировини по-радянськи
      Згадати все
      19:10, 22 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЛГБТ АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ

      Помер Комарніцький після побиття поліцейськими: Князєв звільнив голову Нацполіції Вінниччини

      497 Читать новость на русском
      Юрій Педос
      Юрій Педос / obozrevatel.com

      Очільник Національної поліції Сергій Князєв звільнив голову ГУ Нацполіції у Вінницькій області Юрія Педоса і його заступника Сергія Сокиряна після жорстокого побиття правоохоронцями член "Громадянської позиції" Олександра Комарніцького, внаслідок якого останній помер.

      Педосу вже знайшли заміну. Виконувачем обов'язків призначили Руслана Мороза. Його заступником призначили Ігоря Мандриковича – начальника обласного підрозділу внутрішньої безпеки поліції.

      Читайте також: Били ногами і кричали "під*раси", – у Києві напали на учасника Маршу рівності

      Крім того, чотирьох начальників районного відділу поліції притягнули до дисциплінарної відповідальності. Щодо підозрюваного у побитті Комарніцького, то ДБР оголосило підозру правоохоронцюСуд вже обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді цілодобового домашнього арешту. Якщо провину доведуть, поліцейського можуть позбавити волі на строк від 3 до 8 років і з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на строк до 3 років.

      У чому суть конфлікту між Комарніцьким та поліцейськими? 

      Олександр Комарніцький 11 червня проходив поруч з місцем затримання поліцією чоловіка з гранатою. Поліцейські попросили його бути понятим, але він відмовився. Через це начебто і виник конфлікт.

      За словами Анатолія Гриценка, який є лідером партії "Громадянська позиція", Комарніцького "місцеві поліцейські по-звірячому побили прямо на автобусній зупинці". Через це побиття він отримав "численні переломи черепа і потрапив у реанімацію.

      Поліцейські кажуть, нібито він їм погрожував і хотів побити... Не вірю! 
      – наголосив Анатолій Гриценко.

      У поліції ситуацію описали наступним чином: 11 червня близько півночі поліція зупинила чоловіка, у якого виявили гранату РГД-5 із запалом. Далі поліцейський попросив одного з перехожих "бути присутнім під час слідчих дій у якості понятого". Вінничанин, мовиться про Олександра Комарніцького, начебто "відмовився та некоректно висловився". Через це виник словесний конфлікт, а потім поліцейський застосував фізичну силу. Комарніцький впав та вдарився головою об асфальт.

      Правоохоронці запевняють, що надали першу медичну допомогу постраждалому та викликали "швидку". Однак, як виявилося, травми чоловіка були несумісні з життям і, попри всі можливі намагання медиків, врятувати Комарніцького не вдалося.

      blog_ava
      Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
      сьогодні
      12789
      Теги: Новини України Жертви Кримінальні новини Вінниця Поліція Сергій Князєв Громадянська позиція
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Епіфаній зібрав синод ПЦУ через заяви Філарета: що означає і чи вплине на томос
      сьогодні , 14:15 Епіфаній зібрав синод ПЦУ через заяви Філарета: що означає і чи вплине на томос
      Світлана Попова 9014
      З шоу-бізнесу в політику: які зірки ідуть в Раду нового скликання і хто уже мав мандат
      сьогодні , 13:30 З шоу-бізнесу в політику: які зірки ідуть в Раду нового скликання і хто уже мав мандат
      Світлана Попова 8987
      Классическая медиапроституция, или Журналистика по-медведчуковски
      сьогодні , 12:00 Классическая медиапроституция, или Журналистика по-медведчуковски
      Блог Медіа 999
      Фіксований тариф за електроенергію буде скасовано: чи доведеться платити більше
      сьогодні , 11:30 Фіксований тариф за електроенергію буде скасовано: чи доведеться платити більше
      Тетяна Мартинюк 1281
      ПАРЄ може повернути Росію до складу Асамблеї: що означає і які ризики для України
      сьогодні , 11:25 ПАРЄ може повернути Росію до складу Асамблеї: що означає і які ризики для України
      Світлана Попова 1935
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук