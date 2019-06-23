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      Відмовився бути понятим: у Вінниці помер чоловік, що постраждав у конфлікті з поліцейськими

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      Олександр Комарніцький помер 23 червня
      Олександр Комарніцький помер 23 червня

      Олександр Комарніцький 11 червня проходив поруч з місцем затримання поліцією чоловіка з гранатою. Поліцейські попросили його бути понятим, але він відмовився. Через це начебто виник конфлікт, Комарніцький впав і вдарився головою. 23 червня він помер у лікарні, а у поліції Вінниці триває внутрішнє розслідування.

      "Царство Небесне світлій людині. Співчуття родині і близьким", – про смерть Олександра Комарніцького повідомив у Facebook Анатолій Гриценко, адже померлий був членом та активістом партії "Громадянська позиція".

      Читайте також: Самогубство чи вбивство: хто з політиків загинув за підозрілих обстави

      Відомо, що ДБР оголосило підозру 22 червня поліцейському, через конфлікт з яким постраждав Олександр Комарніцький. Мовиться про перевищення влади або повноважень працівником правоохоронних органів, що супроводжувалося насильством.

      Суд вже обрав запобіжний захід підозрюваному поліцейському у вигляді цілодобового домашнього арешту. Якщо провину доведуть, правоохоронця можуть позбавити волі на строк від 3 до 8 років і з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на строк до 3 років.

      Що за конфлікт відбувся між Комарніцьким та поліцейськими?

      Конфлікт Комарніцького з поліцією стався пізно ввечері 11 червня. За словами Гриценка, Комарніцького "місцеві поліцейські по-звірячому побили прямо на автобусній зупинці". Через це побиття він отримав "численні переломи черепа і потрапив у реанімацію.

      "Поліцейські кажуть, нібито він їм погрожував і хотів побити... Не вірю!" – наголосив Анатолій Гриценко.

      У поліції ситуацію описали наступним чином:11 червня близько півночі поліція зупинила чоловіка, у якого виявили гранату РГД-5 із запалом. Далі поліцейський попросив одного з перехожих "бути присутнім під час слідчих дій у якості понятого". 

      Вінничанин, мовиться про Олександра Комарніцького, начебто "відмовився та некоректно висловився". Через це виник словесний конфлікт, а потім поліцейський застосував фізичну силу. Комарніцький впав та вдарився головою об асфальт.

      Правоохоронці запевняють, що надали першу медичну допомогу постраждалому та викликали швидку. Однак, як виявилося, травми чоловіка були несумісні з життям і, попри всі можливі намагання медиків, врятувати Комарніцького не вдалося.

      Як відреагували у керівництві поліції?

      Прес-служба поліції повідомила, що за розпорядженням голови Національної поліції Сергія Князєва від виконання обов’язків відсторонили підозрюваного у правопорушенні поліцейського та 4 керівників поліції Вінниччини.

      Мовиться про начальника Київського відділення поліції Вінницького відділу, начальника управління кадрового забезпечення ГУНП, заступник начальника Вінницького ВП та заступника начальника Київського відділення поліції Вінницького відділу поліції.

      Заступник начальника Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції перебуває у Вінницькій області для співпраці з ДБР у розслідуванні.

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      Теги: Новини України Кримінальні новини Вінниця Поліція Анатолій Гриценко
      Джерело: 24 канал
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