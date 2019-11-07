У власника телеканалу "Прямий" проводять обшуки: деталі

У власника телеканалу "Прямий" Володимира Макеєнка проводять обшук. Телеканал підкреслив, що сприймає ці дії як тиск і наступ на свободу слова.

Слідчий, який прийшов з обшуком до квартири Макеєнка, відмовився повідомляти, який саме правоохоронний орган він представляє. Про це повідомили в ефірі телеканалу.

До теми: Телеканал "Прямий" та Петро Порошенко: хто справжній власник

Державне бюро розслідувань підтвердило факт проведення обшуків у житлі власника телеканалу "Прямий" Володимира Макеєнка. При цьому в ДБР зазначили, що обшуки проводяться у рамках розслідування кримінальної справи про купівлю і продаж телеканалу.

Кому належить телеканал "Прямий"?До Революції Гідності телеканал мав назву "Тоніс" і належав старшому сину Віктора Януковича Олександру. А коли той втік, канал "Тоніс" дивним чином не був конфіскований у державну власність, опинився в руках оточення Петра Порошенка.



За дивним збігом Януковичі добровільно відписали телеканал новому власнику. Натомість, щодо них Генпрокуратура так і не довела до суду жодної справи про корупцію. Офіційно телеканал належить Володимиру Макеєнку, але практика підставних осіб в Україні існує багато років.



У 2017 році "Тоніс" перейменували в "Прямий канал" і в нього почалося багатомільйонні вливання грошей. Порошенко стверджує, що не має жодного відношення до власності або до управління "Прямим". Та під час президентських виборів-2019 канал активно піарив діючу владу і президента Порошенка, та жорстко критикував його опонентів, передусім Юлію Тимошенко і Володимира Зеленського.