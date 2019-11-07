У владельца телеканала "Прямой" проводят обыски: детали

У владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко проводят обыск. Телеканал подчеркнул, что воспринимает эти действия как давление и наступление на свободу слова.

Следователь, пришедший с обыском в квартиру Макеенко, отказался сообщать, какой именно правоохранительный орган он представляет. Об этом сообщили в эфире телеканала.

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Государственное бюро расследований подтвердило факт проведения обысков в жилище владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко. При этом в ГБР отметили, что обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела о покупке и продаже телеканала.

Кому принадлежит телеканал "Прямой"?До Революции Достоинства телеканал назывался "Тонис" и принадлежал старшему сыну Виктора Януковича Александру. А когда тот убежал, канал "Тонис" странным образом не был конфискован в государственную собственность и оказался в руках окружения Петра Порошенко.



По странному совпадению Януковичи добровольно отписали телеканал новому владельцу. Взамен по ним Генпрокуратура так и не довела до суда ни одного дела о коррупции. Официально телеканал принадлежит Владимиру Макеенко, но практика подставных лиц в Украине существует много лет.



В 2017 году "Тонис" переименовали в "Прямой канал" и в него начались многомиллионные вливания денег. Порошенко утверждает, что не имеет никакого отношения к собственности или к управлению "Прямым". Но во время президентских выборов-2019 канал активно пиарил действующую власть и президента Порошенко, и жестко критиковал его оппонентов, прежде всего, Юлию Тимошенко и Владимира Зеленского.