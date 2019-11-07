Владелец "Прямого" Макеенко об обысках у него дома: Это – цинично

Дома у формального владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко днем 7 ноября ГБР провело обыски. Сделали это тогда, когда его не было в квартире. Этот факт изрядно возмутил мужчину.

Он считает такие действия работников ГБР циничными. Об этом сам Макеенко рассказал в комментарии журналистам "5 канала".

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Не знаю, что там происходит. Можно же было меня подождать, я же с ребенком уехал на три дня. Это цинично выглядит. Я на телефоне, ни от кого не прячусь, хожу на все допросы,

– подчеркнул он.

Кроме того, Макеенко прокомментировал заявления о том, что он якобы является подставным лицом Порошенко во время покупки телеканала. Он уверяет: во время процесса покупки "Прямого" присутствовали юристы и аудиторы.

"Если же речь идет о якобы неуплаченных налогах – кто бы это делал? Во-вторых, чье это дело? Налоговой? К чему здесь ГБР?"– сказал Макеенко.

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Кому на самом деле принадлежит "Прямой"?