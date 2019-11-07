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      Владелец "Прямого" Макеенко об обысках у него дома: Это – цинично

      8 Читати новину українською
      Владимир Макеенко
      Владимир Макеенко / ATR

      Дома у формального владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко днем 7 ноября ГБР провело обыски. Сделали это тогда, когда его не было в квартире. Этот факт изрядно возмутил мужчину.

      Он считает такие действия работников ГБР циничными. Об этом сам Макеенко рассказал в комментарии журналистам "5 канала".

      Актуально: У владельца телеканала "Прямой" Макеенко проводят обыски: детали

      Не знаю, что там происходит. Можно же было меня подождать, я же с ребенком уехал на три дня. Это цинично выглядит. Я на телефоне, ни от кого не прячусь, хожу на все допросы,
      – подчеркнул он.

      Кроме того, Макеенко прокомментировал заявления о том, что он якобы является подставным лицом Порошенко во время покупки телеканала. Он уверяет: во время процесса покупки "Прямого" присутствовали юристы и аудиторы.

      "Если же речь идет о якобы неуплаченных налогах – кто бы это делал? Во-вторых, чье это дело? Налоговой? К чему здесь ГБР?"– сказал Макеенко.

      Интересно: Были ли между Порошенко и семьей Януковича договоренности: покупка "Прямого канала"

      Кому на самом деле принадлежит "Прямой"?

      • До Революции Достоинства телеканал назывался "Тонис" и принадлежал старшему сыну Виктора Януковича – Александру. Когда же тот скрылся, канал "Тонис" странным образом не был конфискован в государственную собственность, а оказался в руках окружения Петра Порошенко.
      • По странному совпадению Януковичи добровольно отписали телеканал новому владельцу. Однако, по ним Генпрокуратура так и не довела до суда ни одного дела о коррупции.
      • Формально телеканал принадлежит Владимиру Макеенко, но практика подставных лиц в Украине существует много лет. Реальным владельцем канала "Прямой" называют Петра Порошенко и Игоря Кононенко.
      • В 2017 году "Тонис" переименовали в "Прямой канал" и у него началось многомиллионные вливания денег.
      • Порошенко утверждает, что не имеет никакого отношения к собственности или к управлению "Прямым". Но во время президентских выборов-2019 канал активно пиарил действующую власть и президента Порошенко, и жестко критиковал его оппонентов, прежде всего, Юлию Тимошенко и Владимира Зеленского.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Государственное бюро расследований Владимир Макеенко Медиа Журналисты СМИ Телеканал Прямой
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