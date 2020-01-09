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      На телеканал Мураева наложили штраф за интервью с Николаем Азаровым: детали

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      Николай Азаров в эфире телеканала "НАШ" / Скриншот с видео

      Владельцем телеканала "НАШ" считают скандального политика, "оппоблоковца" Евгения Мураева. Теперь руководство канала должно уплатить Нацсовету штраф в размере 106 тысяч гривен.

      Соответствующее решение принял Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания во время своего заседания 9 января. Об этом говорится на его сайте.

      Актуально: Разжигание вражды: Нацсовет проверит телеканалы Медведчука

      5 октября 2019 года зафиксировано трансляцию передачи "Гордон", гостем которой был Николай Азаров, в которой звучали утверждения и высказывания, имеющие признаки призывов к свержению конституционного строя и разжигания вражды,
      – говорится в сообщении.

      Азаров во время передачи со своим участием говорил о событиях Революции Достоинства, вооруженной агрессии на востоке государства и аннексии Крыма. Во время высказываний он неоднократно использовал формулировки, которые Нацсовет распознал как попытку "фальсифицировать исторические события и подменить понятия".

      "Формулировки, озвученные Азаровым, являются распространением необъективной информации, которая подвергает сомнению легитимность органов государственной власти Украины, содиржат откровенные неаргументированные обвинения представителей власти в бандитизме, мародерстве и преступлениях, навязывает зрителям отношение к представителям власти как к уже признанным преступникам. В совокупности эти высказывания воспринимаются как призыв к свержению конституционного строя, разжигание вражды, посягательство на права и свободы человека", – добавляют в Нацсовете.


      Дмитрий Гордон и голограмма Николая Азарова / скриншот с видео

      Кроме того, высказывания Азарова содержали необъективную информацию о последовательности событий во время вооруженной агрессии России.

      "Это является прямым продолжением линии российской пропаганды, а также нарративами, подобными официальной политической и пропагандистской позиции Российской Федерации, признанной парламентом Украины и международным сообществом большинства стран Европы страной-агрессором. Применяя методы манипулирования сознанием и воздействия на человеческую психику, гость студии призвал к агрессивному поведению, направленному против действующей власти , – убеждены представители Нацсовета.

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      У регулятора также отмечают: в передаче не удалось зафиксировать никаких попыток ведущего изменить риторику гостя студии, остановить или помешать его высказываниям.

      Штраф, который Нацсовет наложил на телеканал "НАШ", составляет 105 625 гривен – это 25% от размера сбора, начисленного за выдачу лицензии этому телеканалу. Также регулятор обязал телеканал в течение месяца привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства.

      Что известно об интервью Гордона с Азаровым?
      Оно вышло в эфир 5 октября 2019 года на телеканале "Наш". Журналист Дмитрий Гордон говорил с Азаровым, который на самом деле был виртуальным. В студии была лишь голограмма премьера-беглеца. Еще в прошлом году Нацсовет заявил о зафиксированных нарушениях и пообещал с ними разобраться.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Медиа СМИ Евгений Мураев Николай Азаров
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