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      Разжигание вражды: Нацсовет проверит телеканалы Медведчука

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      Каналы, связанные с Медведчуком, проверит Нацсовет / Коллаж 24 канала

      Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания 9 января назначил внеочередную проверку телеканалам ZIK и "112 Украина" за разжигание вражды. Оба телеканала принадлежат соратнику Виктора Медведчука.

      Об этом говорится на сайте Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

      К теме: Грустят по братскому Кремлю: какие "эксперты" ходят по каналам Медведчука

      В чем обвиняют ZIK

      Проверка телеканала ZIK связана с телепрограммой "Каждый из нас президент", которая транслировалась 26 ноября. В ней приняли участие бывшие нардепы Надежда Савченко и Михаил Добкин и народный депутат Ренат Кузьмин.

      В чем обвиняют "112 Украина"

      Основанием для внеочередной проверки спутникового канала "112 Украина" стали результаты мониторинга эфира за август-декабрь. Было установлено, что в телепрограммах "Большое интервью", "LIVE", "LIVE новости", "Голос народа", "Пульс", "Важно", "Диалог со страной" телеканал допустил высказывания гостей, которые нарушают законодательство Украины о телевидении и радиовещании.

      Среди них: Виктор Медведчук, Анна Герман, Вадим Рабинович, Илья Кива, Наталья Королевская и другие.

      По результатам проверок Национальный совет должен принять решение по лицензиатам.

      Отметим, что оба телеканала принадлежат соратнику Медведчука Тарасу Козаку.

      Коротко о покупке 112 Украина, NewsOne и ZIK

      • 5 октября 2018 года Виктор Медведчук руками своего бизнес-партнера Тараса Козака выкупил NewsOne у Андрея Портнова (замглавы АП времен Януковича).
      • 14 декабря 2018 года Тарас Козак купил уже телеканал 112 Украина. Ранее он принадлежал гражданину Германии Эдуарду Катцу, хотя уже тогда журналисты-расследователи называли Медведчука неофициальным владельцем канала.
      • 14 июня 2018 года стало известно о соглашении между львовским олигархом Петром Дыминским и Тарасом Козаком: последний приобрел медиахолдинг ZIK.


      Каким олигархам принадлежит украинское ТВ / Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Виктор Медведчук СМИ Медиа
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