Разжигание вражды: Нацсовет проверит телеканалы Медведчука

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания 9 января назначил внеочередную проверку телеканалам ZIK и "112 Украина" за разжигание вражды. Оба телеканала принадлежат соратнику Виктора Медведчука.

Об этом говорится на сайте Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

К теме: Грустят по братскому Кремлю: какие "эксперты" ходят по каналам Медведчука

В чем обвиняют ZIK

Проверка телеканала ZIK связана с телепрограммой "Каждый из нас президент", которая транслировалась 26 ноября. В ней приняли участие бывшие нардепы Надежда Савченко и Михаил Добкин и народный депутат Ренат Кузьмин.

В чем обвиняют "112 Украина"

Основанием для внеочередной проверки спутникового канала "112 Украина" стали результаты мониторинга эфира за август-декабрь. Было установлено, что в телепрограммах "Большое интервью", "LIVE", "LIVE новости", "Голос народа", "Пульс", "Важно", "Диалог со страной" телеканал допустил высказывания гостей, которые нарушают законодательство Украины о телевидении и радиовещании.

Среди них: Виктор Медведчук, Анна Герман, Вадим Рабинович, Илья Кива, Наталья Королевская и другие.

По результатам проверок Национальный совет должен принять решение по лицензиатам.

Отметим, что оба телеканала принадлежат соратнику Медведчука Тарасу Козаку.

Коротко о покупке 112 Украина, NewsOne и ZIK

5 октября 2018 года Виктор Медведчук руками своего бизнес-партнера Тараса Козака выкупил NewsOne у Андрея Портнова (замглавы АП времен Януковича).

14 декабря 2018 года Тарас Козак купил уже телеканал 112 Украина. Ранее он принадлежал гражданину Германии Эдуарду Катцу, хотя уже тогда журналисты-расследователи называли Медведчука неофициальным владельцем канала.

14 июня 2018 года стало известно о соглашении между львовским олигархом Петром Дыминским и Тарасом Козаком: последний приобрел медиахолдинг ZIK.



Каким олигархам принадлежит украинское ТВ / Инфографика 24 канала