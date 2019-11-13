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      Скучают по братскому Кремлю: какие "эксперты" ходят по каналам Медведчука

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      Обычно "экспертом" называют человека, который является узкопрофильным знатоком в какой-то сфере. Однако на телеканалах Медведчука роль таких выполняют скрытые пиарщики. Они навязывают необходимые выводы об огромных преимуществах пророссийских сил, критикуют оппонентов, манипулируют понятиями и формируют общественное мнение, которое необходимо хозяину.

      Общественная организация "Детектор Медиа" проанализировала много эфиров и собрала самых популярных комментаторов, чье мнение Медведчуковская орбита подает, как "экспертное".

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      • Елена Лукаш – "эксперт" медведчуковского канала, которая дискредитирует Революцию Достоинства, называет Майдан "местом преступления, где убили будущее страны".

      Она была народной депутаткой от "Партии регионов" и первой заместительницей главы Администрации Януковича. Четыре года после Революции Достоинства Лукаш была под санкциями ЕС, а сейчас ее подозревают в хищении двух миллионов гривен государственных средств. Однако толерантные пророссийские СМИ вспоминают о ней лишь как о бывшем министре юстиции, депутате или юристе.


      Лукаш в эфире "112"

      • Евгений Червоненко уверен, что в Украине идет гражданская война, а киборги не защищали, а разрушили Донецкий аэропорт.

      Этот "эксперт" иногда не сдерживается в красноречивых выражениях. Он исказил информацию настолько, что даже оправдывал Россию после захвата украинских моряков. Да и вообще скучает по братскому Кремлю. И все эти позиции можно услышать от узкого специалиста из министерства транспорта далекого 2005 года.


      Червоненко скучает по братскому Кремлю

      • Михаил Погребинский – сторонник законов 16 января. Он запугивал граждан религиозными столкновениями через Томос и держался за сердце через слова Зеленского в сторону России.

      Сторонник "русского мира" носит регалии директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии. Однако, по данным базы заказных псевдосоциологов, эта организация состоит из пяти экспертов и не публикует хотя бы каких-то исследований. Основной деятельностью сотрудников этой общественной организации является создание медиасопротивления.

      Михайло Погребінський
      Сторонник "русского мира" Михаил Погребинский

       

      • Дмитрий Спивак – любитель Брежнева, который во все дыры пихает интересы ОПЗЖ

      Это настолько квалифицированный "эксперт", что он три раза баллотировался в народные депутаты, но так и не попал в стены Рады. Однако рассказывает о том, как надо работать другим.

      Дмитро Співак – любитель Брєжнєва
      Дмитрий Спивак – любитель Брежнева

      Есть у Медведчука и экспертный журналист Юрий Молчанов. Но где, когда и как он работал журналистом – никому не известно. Возможно, своей профессиональной деятельностью Молчанов считает распространение фейков о существовании украинской пропаганды против Донбасса.

      Изюминка на медведчуковском торте Олег Волошин. Он во время выборов был политологом-международником, имея в кармане партийный билет "Оппозиционной платформы – За жизнь". Конечно, существуют настоящие, независимые эксперты: они комментируют только свою зону компетенции и почти никогда не ходят на каналы Медведчука.

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      Автор: Егор Скорина
      Теги: Новости Украины Виктор Медведчук Война Томос Донецкий аэропорт Елена Лукаш Киборги Медиа
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