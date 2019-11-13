Сумують за братнім Кремлем: які "експерти" ходять по каналах Медведчука

Зазвичай "експертом" називають людину, яка є вузькопрофільним знавцем у якійсь сфері. Проте на телеканалах Медведчука роль таких виконують приховані піарники. Вони нав'язують необхідні висновки про величезні переваги проросійських сил, критикують опонентів, маніпулюють поняттями і формують громадську думку, яка необхідна хазяїну.

Громадська організація "Детектор Медіа" проаналізувала багато ефірів і зібрала найпопулярніших коментаторів, чию думку Медведчуківська орбіта подає, як "експертну".

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Олена Лукаш – "експертка" медведчуківського каналу, яка дискредитує Революцію Гідності, називає Майдан "місцем злочину, де вбили майбутнє країни".

Вона була народною депутаткою від "Партії регіонів" та першою заступницею глави Адміністрації Януковича. Чотири роки після Революції Гідності Лукаш була під санкціями ЄС, а зараз її підозрюють у розкраданні двох мільйонів гривень державних коштів. Проте толерантні проросійські ЗМІ згадують про неї лише як про колишнього міністра юстиції, депутатку чи юриста.



Лукаш в ефірі "112"

Євгеній Червоненко впевнений, що в Україні триває громадянська війна, а кіборги не захищали, а зруйнували Донецький аеропорт.

Цей "експерт" іноді не стримується у красномовних висловах. Він спотворив інформацію настільки, що навіть виправдовував Росію після захоплення українських моряків. Та і взагалі сумує за братнім Кремлем. І всі ці позиції можна почути від вузького спеціаліста з міністерства транспорту далекого 2005 року.



Червоненко сумує за братнім Кремлем

Михайло Погребінський – прихильник законів 16 січня. Він залякував громадян релігійними сутичками через Томос та тримався за серце через слова Зеленського у бік Росії.

Прихильник "руського міра" носить регалії директора Київського центру політичних досліджень і конфліктології. Проте, за даними Бази замовних псевдосоціологів, ця організація складається з п'яти експертів і не публікує бодай якихось досліджень. Основною діяльністю співробітників цієї громадської організації є створення медіасупротиву.



Прихильник "руського міра" Михайло Погребінський

Дмитро Співак – любитель Брєжнєва, який у всі дірки пхає інтереси ОПЗЖ

Це настільки кваліфікований "експерт", що він три рази балотувався у народні депутати, але так і не потрапив у стіни Ради. Проте розповідає про те, як треба працювати іншим.



Дмитро Співак – любитель Брєжнєва

Є у Медведчука і експертний журналіст Юрій Молчанов. Але де, коли і як він працював журналістом – нікому не відомо. Можливо, своєю професійною діяльністю Молчанов вважає розповсюджування фейків про існування української пропаганди проти Донбасу.

Родзинка на медведчуківсьму торті – Олег Волошин. Він під час виборів був політологом-міжнародником, маючи у кишені партійний квиток "Опозиційної платформи – За життя". Звісно, існують справжні, незалежні експерти: вони коментують лише свою зону компетенції та майже ніколи не ходять на канали Медведчука.