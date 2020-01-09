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      Розпалювання ворожнечі: Нацрада перевірить телеканали Медведчука

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      Канали, пов'язані з Медведчуком перевірить Нацрада / Колаж 24 каналу

      Нацрада з питань телебачення і радіомовлення 9 січня призначила позачергову перевірку телеканалам ZIK і "112 Україна" за розпалювання ворожнечі. Обидва телеканали належать соратнику Віктора Медведчука.

      Про це мовиться на сайті Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

      До теми: Сумують за братнім Кремлем: які "експерти" ходять по каналах Медведчука

      У чому звинувачують ZIK

      Перевірка телеканалу ZIK пов'язана з телепрограмою "Кожен з нас президент", яка транслювалася 26 листопада. У ній взяли участь колишні нардепи Надія Савченко та Михайло Добкін і народний депутат Ренат Кузьмін.

      Зокрема, Нацрада звинувачує учасників телепрограми у закликах до розв’язування агресивної війни, або її пропаганди, а також у розпалюванні національної ворожнечі та ненависті.

      У чому звинувачують "112 Україна"

      Підставою для позачергової перевірки супутникового каналу "112 Україна" стали результати моніторингу ефіру за серпень-грудень. Було встановлено, що у телепрограмах "Велике інтерв'ю", "LIVE", "LIVE новини", "Голос народу", "Пульс", "Важливо", "Діалог з країною" телеканал допустив висловлювання гостей, які порушують законодавство України про телебачення і радіомовлення.

      Серед них – Віктор Медведчук, Ганна Герман, Вадим Рабінович, Ілля Ківа, Наталія Королевська та інші.

      За результатами перевірок Національна рада має прийняти рішення по ліцензіатам.

      Відзначимо, що обидва телеканали належать соратнику Медведчука Тарасу Козаку.

      Коротко про купівлю 112 Україна, NewsOne і ZIK

      • 5 жовтня 2018 року Віктор Медведчук руками свого бізнесового партнера Тараса Козака викупив NewsOne в Андрія Портнова (заступника голови АП часів Януковича).
      • 14 грудня 2018 року Тарас Козак купив вже телеканал 112.Україна. Раніше він належав громадянину Німеччини Едуарду Катцу, хоча вже тоді журналісти-розслідувачі називали Медведчука неофіційним власником каналу.
      • 14 червня 2018 року стало відомим про угоду між львівським олігархом Петром Димінським та Тарасом Козаком: останній придбав медіахолдинг ZIK.


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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Медіа ЗМІ Віктор Медведчук
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