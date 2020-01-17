Представили законопроект о дезинформации: как власти хотят наказывать СМИ за фейки

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины представило законопроект о противодействии дезинформации, который планируют внести в Раду после общественного обсуждения до 28 февраля. Документ направлен на фактический контроль СМИ в период российской агрессии.

Законопроект о противодействии дезинформации представили 17 января министр культуры Владимир Бородянский и его заместитель Анатолий Максимчук.

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Штрафы для СМИ за дезинформацию

Авторы законопроекта предлагают наказывать СМИ штрафами за распространение дезинформации начиная с третьего нарушения в течение 1 года. Это при условии, если тот или иной вид СМИ добровольно опровергнет эту информацию. Размер штрафа за каждый случай нарушения предлагается установить на уровне 1000 минимальных зарплат (на сегодня – 4,7 миллиона гривен ).

). За отказ от добровольного опровержения дезинформации предлагают штрафовать на 2000 минимальных зарплат ( 9,4 миллиона гривен ) за каждый случай.

) за каждый случай. За удаление дезинформационного материала или изменение его адреса – штраф в размере 5 минимальных зарплат (23,6 тысячи гривен).

Заключение за массовую дезинформацию

За систематическую массовую дезинформацию о фактах, которые представляют угрозу нацбезопасности и территориальной целостности – штраф от 5000 до 10000 необлагаемых минимумов (от 85 тысяч до 170 тысяч гривен) или исправительные работы до 2 лет.

За распространение дезинформации с использованием ботов или специально организованных фейковых аккаунтов – заключение на срок от 2 до 5 лет . Такое же наказание предусмотрено и за финансирование массовой дезинформации.

. Такое же наказание предусмотрено и за финансирование массовой дезинформации. За повторную массовую дезинформацию организованной группой, которая способствовала тяжким последствиям или нанесла материальный ущерб в крупном размере – заключение на срок от 5 до 7 лет.

Важно: ответственность за дезинформацию предусмотрена только на период российской агрессии до восстановления территориальной целостности Украины.

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О работе журналистов и СМИ

Профессиональный статус журналиста предлагают подтверждать единственной пресс-картой. При этом статус может прекращаться за нарушение Кодекса профессиональной этики.

Государство будет брать на себя расходы на правовую помощь по уголовным делам, связанными с журналистской деятельностью.

Государство также будет обеспечивать охрану журналиста и членов его/ее семьи в случае угрозы их жизни.

В законопроекте предлагают создать Ассоциацию в пределах журналистского самоуправления. Эта организация будет следить за соблюдением профессиональной этики и стандартов.

Любое СМИ после добровольной проверки может рассчитывать на получение Индекса доверия. Его критерии будет разрабатывать уполномоченный по вопросам информации. Присваивать этот индекс будут установленные законом общественные организации.

Уполномоченный по вопросам информации

Авторы документа предлагают ввести институт уполномоченного по вопросам информации. Он будет вести мониторинг и реагировать на заявления о дезинформации; обращаться в суды и правоохранительные органы, если обнаружит признаки дезинформации.

Медиаграмотность

Законопроект предусматривает введение обязательного обучения основам медиаграмотности в школах, учреждениях высшего образования и при повышении квалификации госслужащих.

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Заметим, что 27 декабря 2019 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о медиа №2693. Его авторы – члены фракции "Слуга народа", в частности Александр Ткаченко, Никита Потураев, Евгения Кравчук и Елизавета Богуцкая.



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