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      Новый закон о медиа: сделали первый шаг к его реализации

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      В Раде зарегистрировали законопроект о медиа / Фото из открытых источников

      В Верховной Раде зарегистрировали проект закона о медиа. Документ внесли 27 декабря. После его передали на рассмотрение руководству.

      Законопроект о медиа получил номер 2693. Его авторами являются представители пропрезидентской фракции "Слуга народа", в частности Александр Ткаченко, Никита Потураев, Евгения Кравчук и Елизавета Богуцкая.

      Советуем ознакомиться! Ткаченко анонсировал новый медийный законопроект: что о нем известно

      Текста законопроекта и сопроводительных документов на сайте парламента пока нет.

      Что известно о новом законе про медиа

      В начале ноября президент Владимир Зеленский поручил Кабмину до 31 декабря разработать законопроект про требования и стандарты новостей. В этом документе должны быть предусмотрены механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, а также ее опровержения, а также должно содержаться положение об усилении ответственности за нарушение законодательства об информации.

      15 ноября Министерство культуры презентовало основные пункты нового законопроекта по урегулированию деятельности СМИ в Украине. Заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук подчеркнул, что в новом законе планируют ввести ответственность за умышленное распространение информации, которая является элементом военной агрессии России против Украины.

      Не может быть определено дезинформацией оценочные и критические суждения, сатира. Ответственность за дезинформацию должна быть на основании решения суда, она должна быть такой, чтобы человек или субъект не захотел ее распространять,
      – уточнил чиновник.

      В то же время в Минкульте для минимизации распространения дезинформации предложили такие ключевые элементы системы:

      • омбудсмен по вопросам информации;
      • саморегулирование журналистского сообщества;
      • информирование;
      • усовершенствование порядка опровержения информации;
      • медиаграмотность;
      • запрет на владение и / или финансирование медиа гражданами и / или компаниями из РФ;
      • аккредитация иностранных журналистов;
      • регистрация медиа;
      • ответственность.

      23 декабря министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сообщил, что проект закона о дезинформации они планируют представить общественности в начале января 2020 года. На основе публичного диалога документ еще может быть доработан.

      По словам Бородянского, проект закона сейчас находится на финальной стадии разработки. Его разрабатывали как представители Кабмина, так и представители журналистского и медиа сообществ, которые трудились в рабочих группах.

      К теме! Медиа под микроскопом: как власть хочет контролировать СМИ

       

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Журналисты Верховная Рада Слуга народа СМИ Медиа Законодательство
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