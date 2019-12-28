Новый закон о медиа: сделали первый шаг к его реализации
В Верховной Раде зарегистрировали проект закона о медиа. Документ внесли 27 декабря. После его передали на рассмотрение руководству.
Законопроект о медиа получил номер 2693. Его авторами являются представители пропрезидентской фракции "Слуга народа", в частности Александр Ткаченко, Никита Потураев, Евгения Кравчук и Елизавета Богуцкая.
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Текста законопроекта и сопроводительных документов на сайте парламента пока нет.
Что известно о новом законе про медиа
В начале ноября президент Владимир Зеленский поручил Кабмину до 31 декабря разработать законопроект про требования и стандарты новостей. В этом документе должны быть предусмотрены механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, а также ее опровержения, а также должно содержаться положение об усилении ответственности за нарушение законодательства об информации.
15 ноября Министерство культуры презентовало основные пункты нового законопроекта по урегулированию деятельности СМИ в Украине. Заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук подчеркнул, что в новом законе планируют ввести ответственность за умышленное распространение информации, которая является элементом военной агрессии России против Украины.
Не может быть определено дезинформацией оценочные и критические суждения, сатира. Ответственность за дезинформацию должна быть на основании решения суда, она должна быть такой, чтобы человек или субъект не захотел ее распространять,
– уточнил чиновник.
В то же время в Минкульте для минимизации распространения дезинформации предложили такие ключевые элементы системы:
- омбудсмен по вопросам информации;
- саморегулирование журналистского сообщества;
- информирование;
- усовершенствование порядка опровержения информации;
- медиаграмотность;
- запрет на владение и / или финансирование медиа гражданами и / или компаниями из РФ;
- аккредитация иностранных журналистов;
- регистрация медиа;
- ответственность.
23 декабря министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сообщил, что проект закона о дезинформации они планируют представить общественности в начале января 2020 года. На основе публичного диалога документ еще может быть доработан.
По словам Бородянского, проект закона сейчас находится на финальной стадии разработки. Его разрабатывали как представители Кабмина, так и представители журналистского и медиа сообществ, которые трудились в рабочих группах.
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