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      Новий закон про медіа: зробили перший крок до його реалізації

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      У Раді зареєстрували законопроєкт про медіа / Фото з відкритих джерел

      У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону про медіа. Документ внесли 27 грудня. Опісля його передали на розгляд керівництву.

      Законопроект про медіа отримав номер 2693. Його авторами є представники пропрезидентської фракції "Слуга народу", зокрема Олександр Ткаченко, Микита Потураєв, Євгенія Кравчук та Єлізавета Богуцька.

      Радимо ознайомитися! Ткаченко анонсував новий медійний законопроєкт: що про нього відомо

      Тексту законопроекту та супровідних документів на сайті парламенту наразі немає.

      Що відомо про новий закон про медіа

      На початку листопада президент Володимир Зеленський доручив Кабміну до 31 грудня розробити законопроєкт про вимоги та стандарти новин. У цьому документі має бути передбачено механізми запобігання розповсюдження недостовірної, спотвореної інформації, а також її спростування, а також має міститися положення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про інформацію.

      15 листопада Міністерство культури презентувало основні пункти нового законопроекту щодо врегулювання діяльності ЗМІ в Україні. Заступник міністра культури, молоді та спорту Анатолій Максимчук підкреслив, що у новому законі планують запровадити відповідальність за умисне поширення інформації, яка є елементом воєнної агресії Росії проти України.

      Не може бути визначено дезінформацією оцінні й критичні судження, сатира. Відповідальність за дезінформацію має бути на підставі рішення суду, вона повинна бути такою, щоб людина або суб'єкт не захотів її поширювати,
      – уточнив посадовець.

      Водночас у Мінкульті для мінімізації поширення дезінформації запропонували такі ключові елементи системи:

      • омбудсмен з питань інформації;
      • саморегулювання журналістської спільноти;
      • інформування;
      • вдосконалений порядок спростування інформації;
      • медіаграмотність;
      • заборона на володіння та / або фінансування медіа громадянами та / або компаніями з РФ;
      • акредитація іноземних журналістів;
      • реєстрація медіа;
      • відповідальність.

      23 грудня міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський повідомив, що проєкт закону про дезінформацію вони планують представити громадськості на початку січня 2020 року. На основі публічного діалогу документ ще може бути допрацьовано.

      За словами Бородянського, проєкт закону наразі перебуває на фінальній стадії розробки. Його розробляли як представники Кабміну, так і представники журналістської та медіа спільнот, які працювали в робочих групах.

      До теми! Медіа під мікроскопом: як влада хоче контролювати ЗМІ

       

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Журналісти Верховна Рада Слуга народу Новини України Новини політики Законодавство Медіа ЗМІ
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