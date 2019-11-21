Ткаченко анонсував новий медійний законопроєкт: що про нього відомо

Голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики та народний депутат від "Слуги народу" Олександр Ткаченко розповів, що проєкт нового закону про медіа буде подано до парламенту в грудні 2019 року.

Як зауважив Ткаченко під час обговорення вищезазначеного проєкту закону з представниками ЗМІ та учасниками робочої групи, новий документ повинен замінити одразу кілька чинних "медійних" законів. За його словами, деякі моменти цього документу ще допрацьовують.

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"Щодо реєстрації онлайн медіа та платформ спільного доступу (соціальні мережі, а також постачальники комунікаційних послуг для потреб телерадіомовлення) ми поставили знак питання, але ми маємо в законі дати відповіді на них", – підкреслив парламентар.

Він додав, що поки залишилися невирішеними питання, зокрема, який відсоток української мови необхідно встановити на цифрових платформах, які ведуть мовлення із закордонних серверів.

Мову українську ми будемо вважати обов'язковим елементом, питання лише – про відсоток,

– пояснив "слуга народу".

Ткаченко розповів, що майбутній закон має зобов’язати медіа платити податки до державного бюджету, однак є певні складнощі у застосуванні цієї норми. Над її втіленням працює робоча група.

На завершення нардеп закликав медіаспільноту до вечора 22 листопада надсилати свої пропозиції щодо вдосконалення законопроєкту на електронну адресу комітету.

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До слова, на початку листопада президент Володимир Зеленський доручив Кабміну до 31 грудня розробити законопроєкт про вимоги та стандарти новин. У цьому документі, зокрема, має міститися положення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про інформацію.

Запропонував це міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський. 6 листопад у Верховній Раді під час слухань з питань безпеки діяльності журналістів він виступив за посилення відповідальності журналістів за поширення неправдивої або маніпулятивної інформації.