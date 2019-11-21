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      Ткаченко анонсировал новый медийный законопроект: что о нем известно

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      Проект нового закона о медиа планируют внести в парламент в декабре, – Ткаченко

      Глава Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики и народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко рассказал, что проект нового закона о медиа будет подан в парламент в декабре 2019 года.

      Как отметил Ткаченко во время обсуждения вышеупомянутого проекта закона с представителями СМИ и участниками рабочей группы, новый документ должен заменить сразу несколько действующих "медийных" законов. По его словам, некоторые моменты этого документа еще дорабатывают.

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      "О регистрации онлайн медиа и платформ общего доступа (социальные сети, а также поставщики коммуникационных услуг для нужд телерадиовещания) мы поставили знак вопроса, но мы в законе должны ответить на них", – подчеркнул парламентарий.

      Он добавил, что пока остались нерешенными вопросы, в частности, какой процент украинского языка необходимо установить на цифровых платформах, вещающих из зарубежных серверов.

      Язык украинский мы будем считать обязательным элементом, вопрос только – о проценте,
      – пояснил "слуга народа".

      Ткаченко рассказал, что будущий закон должен обязать медиа платить налоги в государственный бюджет, однако есть определенные сложности в применении этой нормы. Над ее воплощением работает рабочая группа.

      В завершение нардеп призвал медиасообщества к вечеру 22 ноября присылать свои предложения по совершенствованию законопроекта на электронный адрес комитета.

      Интересно! В "Слуге народа" признали неоценимую роль СМИ в формировании общественного мнения

      К слову, в начале ноября президент Владимир Зеленский поручил Кабмину до 31 декабря разработать законопроект о требованиях и стандартах новостей. В этом документе, в частности, должно содержаться положение об усилении ответственности за нарушение законодательства об информации.

      Предложил это министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский. 6 ноября во Верховной Раде во время слушаний по вопросам безопасности деятельности журналистов он выступил за усиление ответственности журналистов за распространение неправдивой или манипулятивной информации.

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      20 ноября
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Александр Ткаченко Слуга народа СМИ Медиа
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