Ткаченко анонсировал новый медийный законопроект: что о нем известно
Глава Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики и народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко рассказал, что проект нового закона о медиа будет подан в парламент в декабре 2019 года.
Как отметил Ткаченко во время обсуждения вышеупомянутого проекта закона с представителями СМИ и участниками рабочей группы, новый документ должен заменить сразу несколько действующих "медийных" законов. По его словам, некоторые моменты этого документа еще дорабатывают.
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"О регистрации онлайн медиа и платформ общего доступа (социальные сети, а также поставщики коммуникационных услуг для нужд телерадиовещания) мы поставили знак вопроса, но мы в законе должны ответить на них", – подчеркнул парламентарий.
Он добавил, что пока остались нерешенными вопросы, в частности, какой процент украинского языка необходимо установить на цифровых платформах, вещающих из зарубежных серверов.
Язык украинский мы будем считать обязательным элементом, вопрос только – о проценте,
– пояснил "слуга народа".
Ткаченко рассказал, что будущий закон должен обязать медиа платить налоги в государственный бюджет, однако есть определенные сложности в применении этой нормы. Над ее воплощением работает рабочая группа.
В завершение нардеп призвал медиасообщества к вечеру 22 ноября присылать свои предложения по совершенствованию законопроекта на электронный адрес комитета.
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К слову, в начале ноября президент Владимир Зеленский поручил Кабмину до 31 декабря разработать законопроект о требованиях и стандартах новостей. В этом документе, в частности, должно содержаться положение об усилении ответственности за нарушение законодательства об информации.
Предложил это министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский. 6 ноября во Верховной Раде во время слушаний по вопросам безопасности деятельности журналистов он выступил за усиление ответственности журналистов за распространение неправдивой или манипулятивной информации.