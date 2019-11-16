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      В "Слуге народа" признали неоценимую роль СМИ в формировании общественного мнения

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      16 ноября – День работников радио, телевидения и связи / Иллюстративное фото (Shutterstock)

      День работников радио, телевидения и связи в Украине отмечают 16 ноября. С профессиональным праздником тысячи специалистов поздравил Президент Украины Владимир Зеленский и поблагодарил их за талантливую и неутомимую работу. Президентская партия "Слуга народа" также не осталась в стороне и поздравила СМИ, отметив их влияние на общество.

      "Какие бы у нас не были предпочтения, но телевидение и радио является неотъемлемой частью нашей жизни", – написал Зеленский в фейсбуке.

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      И добавил, что "за каждым теле– и радиопродуктом стоит талантливая и неутомимая работа тысяч специалистов".

      Спасибо за ваш профессионализм, креативность, чувство прекрасного, за постоянный поиск нового и актуального. В условиях войны ваша работа является важной составляющей национальной безопасности и поиска собственной идентичности. Давайте творить изменения в Украине вместе!
      – подытожил глава государства.

      "Этот праздник объединяет людей разных профессий: журналистов, радиоведущих, редакторов, операторов и режиссеров – всех, кто ежедневно обеспечивает украинцам право на свободу слова и свободный доступ к информации", – говорится в телеграмм-канале "Слуги народа".

      Желаем вам новых карьерных взлетов и всегда оставаться объективными, ведь вашу роль в формировании общественного мнения невозможно переоценить!
      – говорится в сообщении.

      Коллектив 24 канала также поздравляет всех коллег с профессиональным праздником. И, конечно, благодарит за поздравления президента и "Слугу народа" (надеемся, там не передумают о роли СМИ в жизни общества).

      Откуда взялся праздник "День работников радио, телевидения и связи"?7 мая день вещателей радио и ТВ – эту дату установили в 1945 году на честь якобы 50-летия изобретения радио Александром Поповым. Впрочем, в Независимой Украине праздник отмечать стали 16 ноября, что утвердил второй президент Леонид Кучма в 1994 году.

      16 ноября 1924 года в Харькове вышла в эфир первая передача украинского радио. Из громкоговорителей в 19:00 прозвучало: "Алло! Говорит Харьков! Всем, всем, всем! Работает первая в Украине радиотелефонная станция!".

      С тех пор журналисты и работники сферы радио отмечают этот день как профессиональный праздник. Впоследствии к ним присоединились телевизионщики, а также представители интернет-медиа.

      Лучшие картинки-поздравления с днем студента
      сегодня
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Слуга народа Владимир Зеленский Медиа СМИ
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