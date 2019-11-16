У "Слузі народу" визнали неоціненну роль ЗМІ у формуванні громадської думки

День працівників радіо, телебачення та зв'язку в Україні відзначають 16 листопада. З професійним святом тисячі фахівців привітав Президент України Володимир Зеленський та подякував їм за талановиту й невтомну роботу. Президентська партія "Слуга народу" також не залишилася осторонь та привітала ЗМІ, відзначивши їхній вплив на суспільство.

"Які б у нас не були вподобання, але телебачення та радіо є невід'ємною складовою нашого життя", – написав Зеленський у фейсбуці.

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І додав, що "за кожним теле- та радіопродуктом стоїть талановита й невтомна робота тисяч фахівців".

Дякую за ваш професіоналізм, креативність, відчуття прекрасного, за постійний пошук нового та актуального. А в умовах війни ваша робота є важливою складовою національної безпеки та пошуку власної ідентичності. Давайте творити зміни в Україні разом!

– підсумував глава держави.

"Це свято єднає людей різних професій: журналістів, радіоведучих, редакторів, операторів та режисерів – усіх, хто щодня забезпечує українцям право на свободу слова й вільний доступ до інформації", – зазначено у телеграм-каналі "Слуги народу".

Зичимо вам нових кар'єрних злетів і завжди лишатися об'єктивними, адже вашу роль у формуванні громадської думки неможливо переоцінити!

– мовиться у повідомленні.

Колектив 24 каналу також вітає усіх колег з професійним святом. І, звісно, дякує за привітання президенту та "Слузі народу" (сподіваємося, там не передумають щодо ролі ЗМІ у житті суспільства).

Звідки взялося свято "День працівників радіо, телебачення та зв'язку"?7 травня день мовників радіо та ТБ – цю дату встановили 1945 року на честь начебто 50-річчя винайдення радіо Олександром Поповим. Утім, в Незалежній Україні свято відзначати стали 16 листопада, що затвердив другий президент Леонід Кучма у 1994 році.



16 листопада 1924 року в Харкові вийшла в ефір перша передача українського радіо. З гучномовців о 19:00 пролунало: "Алло! Говорить Харків! Усім, усім, усім! Працює перша в Україні радіотелефонна станція!"



Відтоді журналісти та працівники сфери радіо відзначають цей день як професійне свято. Згодом до них долучилися телевізійники, а також представники інтернет-медіа.