17:14
6 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россияне возрождают идола вместо Вовы. Путин присел на стакан
      Вєсті Кремля
      23:04, 5 ноября
      Вести.UA: Ляшко обратился к Зеленскому. Тищенко снова в центре скандала
      Вєсті.UA
      19:35, 5 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Министр Бородянский хочет ввести уголовное наказание для журналистов за манипуляции

      13 Читати новину українською
      Уголовное наказание для журналистов за манипуляции - хочет ввести Бородянский
      Владимир Бородянский / Укринформ

      Информационное поле нужно защищать на законодательном уровне от манипуляций и неправдивой информации, а журналистов – от давления. Это станет возможным только после введения соответствующих норм и поправок к законам.

      Так считает министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский. И с соответствующим заявлением он выступил в парламенте на слушаниях по безопасности журналистов.

      Читайте также: Контент для жителей оккупированных территорий должен быть и на русском языке, – Бородянский

      По его мнению, должна быть усилена ответственность для журналистов за распространение манипулятивной и неправдивой информации. Это можно сделать путем введения в законодательство понятия и критериев манипулирования общественным мнением.

      Так, Бородянский предложил за заказ и осуществление манипулирования ввести как административную, так и уголовную ответственность.

      Мы можем и должны формировать в мировом контексте новые правовые модели, которые позволяют эффективно отвечать на вызовы гибридной войны. Элементами таких действий и станет введение в законодательное поле понятия и критериев манипулирования общественным сознанием,
      – подчеркнул он.

      По словам министра, это даст дополнительные государственные гарантии работникам медиа.

      Обещая наказывать, Бородянский обещал и защищать. Он отметил необходимость обеспечить и создать условия для физической, финансовой и юридической защиты журналистов, которые заявляют, что они подвергаются той или иной форме давления.

      blog_ava
      В Кремле назвали 2 условия для транзитного контракта с Украиной
      сегодня
      583
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Законодательство Новости политики Медиа Цензура Министерство молодежи и спорта Владимир Бородянский Журналисты СМИ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кто о чем, а Путин все в войнушку играет, или С кем теперь собирается бороться Кремль
      сегодня , 17:00 Кто о чем, а Путин все в войнушку играет, или С кем теперь собирается бороться Кремль
      СерпомПо 178
      Как спасти Раду и законы от турборежима
      сегодня , 16:59 Как спасти Раду и законы от турборежима
      5
      Технологии будущего. Как инновации меняют мир вокруг нас
      сегодня , 10:00 Технологии будущего. Как инновации меняют мир вокруг нас
      182
      "Лапулечка, у нас дурдом": будут ли рассматриваться судом декларации Труханова в закрытом режиме
      сегодня , 16:50 "Лапулечка, у нас дурдом": будут ли рассматриваться судом декларации Труханова в закрытом режиме
      Катерина Петренко 44
      Ярослав Ракицкий: как пройти путь от главной надежды в защите до изгнанника в сборной Украины
      сегодня , 15:05 Ярослав Ракицкий: как пройти путь от главной надежды в защите до изгнанника в сборной Украины
      Ігор Саджениця 175
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук