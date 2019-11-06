Министр Бородянский хочет ввести уголовное наказание для журналистов за манипуляции

Информационное поле нужно защищать на законодательном уровне от манипуляций и неправдивой информации, а журналистов – от давления. Это станет возможным только после введения соответствующих норм и поправок к законам.

Так считает министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский. И с соответствующим заявлением он выступил в парламенте на слушаниях по безопасности журналистов.

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По его мнению, должна быть усилена ответственность для журналистов за распространение манипулятивной и неправдивой информации. Это можно сделать путем введения в законодательство понятия и критериев манипулирования общественным мнением.

Так, Бородянский предложил за заказ и осуществление манипулирования ввести как административную, так и уголовную ответственность.

Мы можем и должны формировать в мировом контексте новые правовые модели, которые позволяют эффективно отвечать на вызовы гибридной войны. Элементами таких действий и станет введение в законодательное поле понятия и критериев манипулирования общественным сознанием,

– подчеркнул он.

По словам министра, это даст дополнительные государственные гарантии работникам медиа.

Обещая наказывать, Бородянский обещал и защищать. Он отметил необходимость обеспечить и создать условия для физической, финансовой и юридической защиты журналистов, которые заявляют, что они подвергаются той или иной форме давления.