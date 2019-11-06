Міністр Бородянський хоче ввести кримінальне покарання для журналістів за маніпуляції

Інформаційне поле потрібно захищати на законодавчому рівні від маніпуляцій та неправдивої інформації, а журналістів – від тиску. Це стане можливим лише після введення відповідних норм та поправок до законів.

Так вважає міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський. І з відповідною заявою він виступив у парламенті на слуханнях щодо безпеки журналістів.

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На його думку, має бути посилена відповідальність для журналістів за розповсюдження маніпулятивної та неправдивої інформації. Це можна зробити шляхом введення в законодавство поняття та критеріїв маніпулювання суспільною думкою.

Так, Бородянський запропонував за замовлення та здійснення маніпулювання ввести як адміністративну, так і кримінальну відповідальність.

Ми можемо та маємо формувати в світовому контексті нові правові моделі, які дозволяють ефективно відповідати на виклики гібридної війни. Елементами таких дій і стане введення в законодавче поле поняття та критеріїв маніпулювання суспільною свідомістю,

– наголосив він.

За словами міністра, це надасть додаткові державні гарантії працівникам медіа.

Обіцяючи карати, Бородянський обіцяв і захищати. Він наголосив на необхідності забезпечити і створити умови для фізичного, фінансового та юридичного захисту журналістів, які заявляють, що вони зазнають тієї чи іншої форми тиску.