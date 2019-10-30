Контент для жителів окупованих територій повинен бути і російською мовою, – Бородянський

Інформаційний контент, спрямований на жителів тимчасово окупованих територій, повинен бути також і російською мовою.

Над створенням такого контенту працюватимуть, про це сказав міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський середу в Маріуполі на "Форумі єдності", пише "Інтерфакс–Україна".

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Бородянський не вперше наголошує, що міністерство зараз розробляє відповідну комплексну програму. Вона має на меті допомогти людям на окупованих територіях безперешкодно отримувати якісну інформацію.

Я вважаю, що мова контенту повинен бути, в тому числі, російською, і він буде російським. Буде дуже багато контенту російською мовою, – сказав він.

Міністр також зазначив, що робоча група наразі прораховує фізичну можливість доставляння контенту на тимчасово окуповані території.

Однак український телесигнал заглушають спеціальними технічними засобами, перешкоджаючи мовленню на тимчасово окуповані території Донбасу та Криму. Проникнути сигналу українських телеканалів вдається від сили на 50 кілометрів.



Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу