Українське ТБ в окупованих районах країни глушать спецзасобами, – Бородянський

Український телесигнал заглушають спеціальними технічними засобами, перешкоджаючи мовленню на тимчасово окуповані території Донбасу та Криму. Проникнути сигналу українських телеканалів вдається від сили на 50 кілометрів.

Про це розповів міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський під час прес-конференції на медіафорумі Kyiv Media Week 2019, пише Інтерфакс-Україна, у понеділок, 16 вересня.

Читайте також: Стосунки України з Росією: чому ще рано починати говорити про мир

За його словами, існує робоча група, яка прораховує фізичну можливість доставляння контенту на тимчасово окуповані території.

Але є "глушилки", які глушать наш контент і зменшують можливість проникнення. Максимально можлива зараз глибина проникнення (мовиться про телесигнал – 24 канал) – це 50 кілометрів,

– розповів Бородянський.

Утім, міністр все ж вважає створення якісного контенту важливішим від фізичного покриття сигналу. Тож міністерство зараз розробляє комплексну програму, яка має на меті допомогти людям на тимчасово окупованих територіях безперешкодно отримувати якісну інформацію.



Окуповані райони Донбасу / Інфографіка 24 каналу

До теми: У Криму окупанти глушать українське радіо