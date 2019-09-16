18:19
16 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ЦВК ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: РПЦшноє вінішко by патріарх Кіріл. Путін врятує Євробачення
      Вєсті Кремля
      20:25, 14 вересня
      Вєсті.UA. Жир: Баканова зловили на гарячому. Аваков хоче у відставку
      Вєсті.UA
      19:17, 14 вересня
      Руйнування історичних будівель у Києві: хто до цього причетний
      ЦРУ
      09:00, 13 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БЮДЖЕТ 2020 ЦВК ВЕРХОВНА РАДА

      Українське ТБ в окупованих районах країни глушать спецзасобами, – Бородянський

      61 Читать новость на русском
      На окуповані території український сигнал заходить від сили на 50 кілометрів
      На окуповані території український сигнал заходить від сили на 50 кілометрів / Ілюстративне фото (pixabay)

      Український телесигнал заглушають спеціальними технічними засобами, перешкоджаючи мовленню на тимчасово окуповані території Донбасу та Криму. Проникнути сигналу українських телеканалів вдається від сили на 50 кілометрів.

      Про це розповів міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський під час прес-конференції на медіафорумі Kyiv Media Week 2019, пише Інтерфакс-Україна, у понеділок, 16 вересня.

      Читайте також: Стосунки України з Росією: чому ще рано починати говорити про мир

      За його словами, існує робоча група, яка прораховує фізичну можливість доставляння контенту на тимчасово окуповані території.

      Але є "глушилки", які глушать наш контент і зменшують можливість проникнення. Максимально можлива зараз глибина проникнення (мовиться про телесигнал – 24 канал) – це 50 кілометрів,
      – розповів Бородянський.

      Утім, міністр все ж вважає створення якісного контенту важливішим від фізичного покриття сигналу. Тож міністерство зараз розробляє комплексну програму, яка має на меті допомогти людям на тимчасово окупованих територіях безперешкодно отримувати якісну інформацію.

      Окупанти
      Окуповані райони Донбасу / Інфографіка 24 каналу

      До теми: У Криму окупанти глушать українське радіо

      blog_ava
      Там, де й Зайцева: у Харкові водійка на кабріолеті збила чотирьох людей – фото та відео
      сьогодні
      16952
      Теги: Новини України Російська пропаганда ЗМІ Володимир Бородянський Міністерство культури, молоді та спорту Окуповані території
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Нормандська зустріч і формула Штайнмаєра: як Україні не потрапити в пастку
      сьогодні , 18:02 Нормандська зустріч і формула Штайнмаєра: як Україні не потрапити в пастку
      Інна Жолобович 111
      В Мариуполе застрелили боевика "ДНР": о чем это свидетельствует
      сьогодні , 17:00 В Мариуполе застрелили боевика "ДНР": о чем это свидетельствует
      Блог Соцмережі 3569
      Атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии: кто в выигрыше после диверсии
      сьогодні , 15:00 Атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии: кто в выигрыше после диверсии
      Злой Одессит 3503
      Георгій Гонгадзе: яким він був і чому його вбили
      сьогодні , 14:58 Георгій Гонгадзе: яким він був і чому його вбили
      1378
      Ремонт триває і мільйони ще виділятимуть: чим закінчилася суперечка Зеленського та Філатова
      сьогодні , 12:30 Ремонт триває і мільйони ще виділятимуть: чим закінчилася суперечка Зеленського та Філатова
      Дмитро Гнап 1869
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук