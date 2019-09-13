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      У Криму окупанти глушать українське радіо

      342 Читать новость на русском
      Радіо
      Радіо / unsplash.com

      Щонайменше у 10 містах і селах північного Криму кримчани не можуть слухати українські радіостанції, ще у дев'яти – існують проблеми зі зв'язком. У багатьох містах замість українських хвиль можна почути російські, які мають однакові частоти.

      За допомогою автомагнітол Кримська правозахисна група провела моніторинг 19 населених пунктів північного Криму.

      Читайте також: Як російська пропаганда промиває мізки щодо ситуації на Донбасі: шокуючі факти

      У ході досліджень виявилося, що у різних населених пунктах чути від однієї до шести українських радіостанцій.

      Де Росія глушить українські радіостанції:

      • чути лише одне українське радіо: Ішунь, Воїнка, Завіт-Ленінський, Красноармійське;
      • дві українські радіостанції: у Вишнівці, Новоолександрівці, Істочному і Зеленій Ниві;
      • шість – у Передмістному.

      Популярні в Україні "Украинское радио", "Люкс FM", "Радіо НВ" чують мешканці лише двох населених пунктів з 19. Окрім повного заглушення сигналу окупанти подекуди заміняють українські радіостанції на російські. Відтак на частотах "Радіо НВ" і "Перець FM" чути російське – "Море". Ця станція також мовить на частоті 90,8 МГц. 


      Глушіння радіосигналів засуджене Міжнародною конвенцією електрозв'язку

      Тож, російська влада блокує українське FM-радіомовлення на півострові, незаконно захопивши українські радіочастоти та практично позбавивши громадян України доступу до інформації незалежних українських радіостанцій.

      До того ж, влада РФ повністю ігнорує той факт, що глушіння радіосигналів засуджене Міжнародною конвенцією електрозв'язку в 1947 році й Генеральною Асамблеєю ООН у 1950 році. 


      Як окупанти глушили радіостанції станом на квітень 2019 року

      Додамо, що Україна "глушить" російську пропаганду у 180 містах Донбасу. Система блокування пропагандистського мовлення "Серпанок" покриває 180 населених пунктів поблизу лінії розмежування на Донбасі.

       

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      Теги: Новини України Україна – Росія Анексія Криму Російська пропаганда Новини Криму
      Джерело: 24 канал
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