В Крыму оккупанты глушат украинское радио

По меньшей мере в 10 городах и селах северного Крыма крымчане не могут слушать украинские радиостанции, еще в девяти – существуют проблемы со связью. Во многих городах вместо украинских волн можно услышать русские, которые имеют одинаковые частоты.

С помощью автомагнитол Крымская правозащитная группа провела мониторинг 19 населенных пунктов северного Крыма.

Читайте также: Как российская пропаганда промывает мозги по ситуации на Донбассе: шокирующие факты

В ходе исследований оказалось, что в разных населенных пунктах слышно от одной до шести украинских радиостанций.

Где Россия глушит украинские радиостанции:



• слышно только одно украинское радио: Ишунь, Воинка, Завет-Ленинский, Красноармейское;

• две украинские радиостанции: в Вишневце, Новоалександровке, Источном и Зеленой Ниве;

• шесть – в Передместном.

Популярные в Украине "Украинское радио", "Люкс FM", "Радио НВ" слышат жители лишь двух населенных пунктов из 19. Кроме полного подавления сигнала оккупанты иногда заменяют украинские радиостанции на российские. Поэтому на частотах "Радио НВ" и "Перец FM" слышно русское – "Море". Эта станция также вещает на частоте 90,8 МГц.



Глушение радиосигналов осуждено Международной конвенцией электросвязи

Поэтому, российская власть блокирует украинское FM-радиовещания на полуострове, незаконно захватив украинские радиочастоты и практически лишив граждан Украины доступа к информации независимых украинских радиостанций.

К тому же, власти РФ полностью игнорирует тот факт, что глушение радиосигналов осуждено Международной конвенцией электросвязи в 1947 году Генеральной Ассамблеей ООН в 1950 году.

Как оккупанты глушили радиостанции по состоянию на апрель 2019 года

Добавим, что Украина "глушит" российскую пропаганду в 180 городах Донбасса. Система блокировки пропагандистского вещания "Дымка" покрывает 180 населенных пунктов вблизи линии разграничения на Донбассе.