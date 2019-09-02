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      Як російська пропаганда промиває мізки щодо ситуації на Донбасі: шокуючі факти

      VETERANO блог 156 Читать новость на русском

      Днями на великі екрани російського телебачення вийшов гостросюжетний бойовик або фрік-шоу "Окопна правда". Це реальна назва російської телепередачі. Але ми ж знаємо, що російське телебачення і правда – це діаметрально різні й абсолютно несумісні поняття. Де Росія – там брехня, пропаганда, розпалювання ненависті й ворожнечі.

      На початку програми ведучий заявив: "Такого в ефире российского телевидения еще не было – мы будем говорить о гражданской войне на Украине".

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      У російських ефірах регулярно звучить ось це "на Україні", і я, певно, мав би вже до цього звикнути. Але ні. Мене і досі дратує, коли російські блазні продовжують поширювати дурню про "громадянську війну", та ще й "на Україні".

      По-перше, це ви, росіяни, розпочали цю війну, і заплатите за це. А по-друге, чи відчуваєте ви взагалі різницю між такими поняттями як "на землі" і "в землі"? Певно, не дуже, але наші Збройні сили працюють над вашим вихованням, нагадуючи кожен день, як правильно вам бути у нашій землі – "в Україні".

      Про те, у чому полягає суттєва різниця між поняттями "на Україні" і "в Україні" – читайте у матеріалі 24 каналу.

      За задумом, героями цього дивовижного пропагандистського шоу мали стати військовослужбовці, як було заявлено, "по обидві сторони фронту". Серед обіцяних представників Збройних сил України – троє проросійських телепнів, які, як виявилося, дуже сильно захотіли "понять і простить".

      Я вас з ними познайомлю. Головний та той, хто взяв всю відповідальність на себе, 38-річний Олександр Мединський – російськомовний активіст, відеоблогер із Харкова, який підтримував у 2013 році "легітимного президента".


      Олександр Мединський – російськомовний активіст, що взяв участь у шоу "Окопна правда"

      Більше про нього можете почитати на сайті "Миротворця", де він вже давно "свій". Про таких людей, як Мединський, кажуть – одіозний. Я ж його називаю просто – зрадник. Ще один заявлений представник ЗСУ, який поперся до Москви – 45-річний Олексій Грживач. Та якщо відносно участі Мединського в бойових діях і служби у Збройних силах є питання, то цей кадр дійсно проходив службу у 72 ОМБ, але не з 2014 по 2019, як він заявив в ефірі, а набагато менше.

      Олексій захотів "покаятися". Олексію, єдине, у чому тобі треба покаятися, так це у тому, що ти поїхав до наших ворогів і облизуєш їм зади.

      Третім індивідуумом, який поїхав до РФ, виявився 44-річний Віталік Плошкін, який був призваний у 2015 році й демобілізувався у 2016 році, але як сам він про себе зазначив: "В ополченцев не стрелял". Ми розуміємо, наскільки у таких телевізійних проєктах цинічно маніпулюють подіями в Україні. І в тій студії, думаю, люди знають правду і розуміють, що насправді терористи не самостійні й не можуть зробити нічого без дозволу Кремля.


      Учасники антиукраїнського шоу "Окопна правда"

      А це, знову ж таки, доводить, що в Україні не громадянська війна, а війна проти контрольованих Росією бойовиків, які за підтримки військових цієї ж країни та своєю ж технікою вбивають українців і окуповують частини наших територій.

      Отже, в "Окопній правді" ці особи цілу годину говорили про те, що треба пробачити й зрозуміти, та найголовніше "перестать стрелять". А у фіналі, дорогі глядачі, вони всі обійнялися і пішли разом нічною Москвою пити та співати пісні. Українські.

      Частина з вас, певно, скаже мені зараз: "Навіщо ти це дивишся, вимкни негайно і вимий вуха з милом". Але я вважаю, що треба регулярно показувати, як у РФ маніпулюють та перекручують інформацію. Важливо пояснювати у чому брехня і, можливо, хоча б одна, дві, три людини замислиться над тим, що вони "споживають" як глядачі.

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      Ну а ще для мене, як для ветерана, було важливим показати тих, хто вважає, що честь українського воїна можна продати або зганьбити.

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      Автор: Леонід Остальцев
      Теги: Новини України ЗМІ Відеоблоги VETERANO блог Війна на Донбасі Війна Російська пропаганда Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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