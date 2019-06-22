Чому деякі ЗМІ помилково пишуть "на Україні" та як це змінити

В нашій державі вже давно відмовилися від філологічної форми "на Україні" як такої, що характеризує країну без ознак державності і незалежності. А от за кордоном продовжують використовувати саме її.

Чому ЗМІ пишуть "на Україні"?

Так, немає визначеності "на Україні" чи "в Україні" у одного з поважних міжнародних мовників – британського BBC. Часто-густо в російській версії використовують на Україні або в Донбасі. Натомість в українській пишуть правильно: "в Україні" та "на Донбасі".

Важливо! Новий український правопис починає діяти

Одним з останніх прикладів такої неоднозначної редакційної політики стало інтерв'ю з Віктором Медведчуком. Російська та українські версії різняться саме прийменниками перед назвою нашої держави та деяких регіонів.



Як російська версія видання BBC пише "на Україні"

"BBC користується правописом тієї країни, мовою якої вона веде мовлення. І тому формально все виглядає як раз так, як потрібно. В російській редакції це питання має суто політичне забарвлення. Оскільки терміном "на Україні" уже довгі роки підкреслюють поняття України як окраїни Росії, – говорить доктор наук з соціальних комунікацій Олександр Чекмишев.

Хоча правила російської мови не закріпляють чіткої норми вживання прийменника "на" перед Україною. Відповідно деякі опозиційні російські ЗМІ дозволяють собі писати правильно. Державні ж підтримують імперські амбіції Кремля і вперто вчать росіян казати "на Україні".

Як змінити ситуацію?

Прийменник "на" перед назвою нашої держави також вживають у польській, чеській і словацькій мовах. Проте ситуацію з нешанобливим ставленням до нашої країни можна змінити – потрібно пояснювати жителям інших країн, що такі форми образливі і мають дискримінаційний характер.

Розраховувати на швидкі результати в спробах України змінити ситуацію важко. Але будь-яка мова – це живий організм, який змінюється зусиллями кожного носія і їх варто докладати.