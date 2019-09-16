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      Украинское ТВ в оккупированных районах страны глушат спецсредствами, – Бородянский

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      На оккупированные территории украинский сигнал заходит от силы на 50 километров
      На оккупированные территории украинский сигнал заходит от силы на 50 километров / Иллюстративное фото (pixabay)

      Украинский телесигнал заглушают специальными техническими средствами, препятствуя вещанию на временно оккупированные территории Донбасса и Крыма. Проникнуть сигналу украинских телеканалов удается от силы на 50 километров.

      Об этом рассказал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский во время пресс-конференции на медиафоруме Kiev Media Week 2019, пишет Интерфакс-Украина, в понедельник, 16 сентября.

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      По его словам, существует рабочая группа, которая просчитывает физическую возможность доставки контента на временно оккупированные территории.

      Но есть "глушилки", которые глушат наш контент и уменьшают возможность проникновения. Максимально возможная сейчас глубина проникновения (говорится о телесигнале – 24 канал) – это 50 километров,
      – рассказал Бородянский.

      Впрочем, министр все же считает создание качественного контента важнее физического покрытия сигнала. Поэтому министерство сейчас разрабатывает комплексную программу, которая имеет целью помочь людям на временно оккупированных территориях беспрепятственно получать качественную информацию.

      Окупанти
      Оккупированные районы Донбасса / Инфографика 24 канала

       К теме: В Крыму оккупанты глушат украинское радио

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Оккупированные территории Министерство культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский СМИ Российская пропаганда
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