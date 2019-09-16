Украинское ТВ в оккупированных районах страны глушат спецсредствами, – Бородянский

Украинский телесигнал заглушают специальными техническими средствами, препятствуя вещанию на временно оккупированные территории Донбасса и Крыма. Проникнуть сигналу украинских телеканалов удается от силы на 50 километров.

Об этом рассказал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский во время пресс-конференции на медиафоруме Kiev Media Week 2019, пишет Интерфакс-Украина, в понедельник, 16 сентября.

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По его словам, существует рабочая группа, которая просчитывает физическую возможность доставки контента на временно оккупированные территории.

Но есть "глушилки", которые глушат наш контент и уменьшают возможность проникновения. Максимально возможная сейчас глубина проникновения (говорится о телесигнале – 24 канал) – это 50 километров,

– рассказал Бородянский.

Впрочем, министр все же считает создание качественного контента важнее физического покрытия сигнала. Поэтому министерство сейчас разрабатывает комплексную программу, которая имеет целью помочь людям на временно оккупированных территориях беспрепятственно получать качественную информацию.



Оккупированные районы Донбасса / Инфографика 24 канала

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