Отношения Украины с Россией: почему еще рано начинать говорить о мире

7 сентября в Украину вернулись 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных, которых длительное время незаконно удерживала Россия. После этого с разных сторон начали звучать мысли, что это-начало нормализации отношений Киева и Москвы. Впрочем эти мысли начали звучать несколько преждевременно.

О шаге к "нормализации" отношений начали говорить и в российских политических кругах, и в мировых СМИ. Многие акцентировал внимание на том, что освобождение пленников было важной предпосылкой возобновления переговоров в Нормандском формате. В Украине к этому событию отнеслись более сдержанно и осторожно. Почему – давайте разбираться вместе.

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Почему рано говорить об улучшении отношений с Россией?

Потому что Россия очевидно не настроена на то, чтобы улучшение отношений состоялось. Оккупация Крыма и поддержка Россией боевиков на оккупированных землях Донбасса все еще продолжается. И, как отмечает американское издание New York Times, нет никаких оснований ожидать, что Владимир Путин прекратит поддержку сепаратистов на Донбассе или вернет Крым. В конце концов, война с Россией продолжается в разных форматах, поэтому для начала нормализации отношений еще предстоит немало работы.

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Почему война с Россией еще не завершена?

Потому что на Донбассе продолжаются боевые действия. Обстрелы происходят ежедневно, потери из-за них мы испытываем регулярно.



Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала

Потому что Россия активизировала аэроразведку у нашей границы. Потому что возле границы Украины завершается формирование трех дополнительных российских дивизий, которое длилось с 2015 года. Продолжается формирование 8-й армии в Южном военном округе, которая непосредственно будет действовать на украинском направлении. На территории оккупированного Крыма Россия создала мощную группировку, которая позволяет ей проводить операции во всем регионе Черного моря. Это воздушный компонент, надводный и подводный флоты, а также сухопутный компонент, который усилился средствами противовоздушной обороны, которые достигают почти до Киева.

Потому что Москва проводит мощную информационную кампанию, направленную на дестабилизацию ситуации в отдельных регионах Украины, на усиление недоверия среди населения к власти, дискредитацию государственного руководства и Вооруженных сил.

Потому что Россия продолжает шантажировать Украину в вопросах энергетической безопасности и делает все возможное, чтобы влиять на энергообеспечение Украины прекращением поставок угля и нефтепродуктов. Потому что Россия продолжает дипломатическую агрессию против Украины на мировой арене.

Важно: Украина еще больше стала энергонезависимой от России

Почему обмен осужденными и пленными – не показатель?

Потому что этим шагом Россия сделала то, что в любом случае должна была сделать. И здесь есть несколько нюансов.

Первый нюанс. Это была одноразовая акция демонстрации конструктивных действий со стороны России. Сделана она была не ради Украины.

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Как пояснил 24 каналу политолог Владимир Фесенко, отпустив украинских пленных, Россия продемонстрировала гуманитарный жест не столько в сторону Украины, сколько в сторону Запада. "Этот обмен был в значительной степени организован Западом, не только Зеленский над ним работал. Да, если бы не было инициативы Зеленского, обмена не было бы. Но и Меркель, и Макрон подключились к этому процессу, они дали Путину понять, что вопрос пленных – это для них тест. Проверка, готова ли Россия к гуманитарным жестам и демонстрации конструктивной позиции, или нет", – сказал он.

При этом, как отметила 24 канала эксперт Центра структурной политологии "Выбор" Лилия Брудницкая, для Путина принципиально смягчить отношения с Западом в кратчайшие сроки. "Во-первых, наклевываются новые газовые соглашения. Во-вторых, внутриполитическая ситуация в России такова, что ему крайне нужна ныне внешняя поддержка", - пояснила она.

Второй нюанс – это не первый обмен заключенными и пленными, между Украиной и Россией. Брудницкая напомнила, что аналогичное "потепление" отношений было и в период президентства Петра Порошенко. Тогда также были обмены заложниками и пленными, были и звонки Порошенко Путину, и даже отдельные признаки потепления в отношениях. Чем закончилось – мы знаем.

"Поэтому сейчас украинской стороне надо быть чрезвычайно осторожной, а украинской экспертной среде – максимально корректно характеризовать текущую ситуацию между Украиной и РФ. Хорошо питать надежды на мир, но лучше воздержаться от эмоций до тех пор, пока эти надежды не начнут сбываться. Например, на встрече в нормандском формате, которую лично я жду с определенной тревогой", - сказала эксперт.

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В конце концов, обмен заключенными и пленными, который состоялся 7 сентября – точно не последний. Нам еще есть кого забирать в России. Журналисты называют это "обменным фондом", а по сути – это сотни людей, которых незаконно удерживает Россия.

Сколько еще людей остается в плену России?

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что на территории РФ и аннексированного Крыма остаются свыше 110 пленных украинцев. На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей боевики незаконно удерживают 227 граждан Украины – и это только те, о ком известно.

Насколько реально ожидать их возвращения в ближайшее время – трудно предсказать. Пока ничто не указывает на готовность России к освобождению всех, кого она удерживает. Даже изменение риторики кремлевской пропаганды обходит этот вопрос.

Как меняется риторика Кремля?

Как написал журналист Александр Михельсон, российские СМИ активно начали говорить о перспективах "примирения" с Украиной. Но все дискуссии на эту тему россияне сводят к вопросу "Что делать с украинской агрессией?". По наблюдениям журналиста, "примирение" Киева с оккупированными районами Донбасса для россиян означают "извинения Киева, деньги Киева и никаких прав для Киева".

Больше о том, какие мысли являются наиболее популярными у российских пропагандистов последние месяцы, мы писали в материале: Зеленский, Путин, референдум: о каких переговорах с Россией идет речь и почему это всех возмущает

При этом в российских СМИ постепенно уменьшается концентрация сообщений, работающих на дегуманизацию украинцев. От начала лета журналисты в России постепенно отходят от массового тиражирования сообщений о зверствах и издевательствах, организованных "украинскими карателями". Количество намеков на "украинский след" во всех жестоких преступлениях, совершенных на территории РФ постепенно снижается.

Заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко в комментарии 24 канала также отметил, что россиянам постоянно транслиркется мысль о том, что Украина – это failed state (государство, которое неспособно поддерживать свое существование как жизнеспособная политическая и экономическая единица, – "24") и объект внешней политики.

"Риторика о неполноценности государства Украина продолжает звучать. Значит, Кремль настроен на формирование политического, а не военного контроля над Украиной", – отметил он.