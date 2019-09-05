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      Россия почти сформировала три дивизии возле границы Украины, – разведчик

      417 Читати новину українською
      Российская армия
      Российская армия / Фото из открытых источников

      Сейчас возле границы Украины завершается формирование трех российских дивизий, которое продолжалось с 2015 года.

      Об этом в интервью "Укринформу" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

      По его словам, до сих пор для Украины одним из ключевых угроз является возможность возобновления широкомасштабных боевых действий, а то и даже широкомасштабной вооруженной агрессии против нашего государства.

      РФ поддерживает высокий уровень этой угрозы за счет наращивания группировок своих войск. На данной момент, начиная с 2015 года, уже по сути завершается формирование трех российских дивизий у нашей границы это 3-я, 144-я и 150-я мотострелковые дивизии. Кроме того, продолжается формирование 8-й армии в Южном военном округе, которая непосредственно будет действовать на нашем направлении. И согласно планам, которые существуют в РФ, основные мероприятия планируется завершить уже в конце 2019 начале 2020 года,
      – заявил Скибицкий.

      Он также сообщил, что в следующем году состоятся учения "Кавказ-2020", где планы по применению новых формирований против Украины уже будут практически отработаны на полигонах, в учебных центрах Южного военного округа, в том числе и на территории оккупированного Крыма.

      По мнению Скибицкого, такие угрозы нужно не просто отслеживать, а осуществлять меры по их нейтрализации или недопущению повышения их уровня.

      К слову, только в течение суток 5 сентября вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз обстреляли позиции ООС. Между тем в Минске завершилось заседание Трехсторонней контактной группы. О чем договорились – читайте здесь.

       

      окуповані території Донбас Донеччина луганщина карта
      Карта оккупированных территорий/ 24 канал

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Война на Донбассе Міністерство оборони України
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