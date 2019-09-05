Росія майже сформувала три дивізії біля кордону України, – розвідник

Наразі біля кордону України завершується формування трьох російських дивізій, яке тривало з 2015 року.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

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За його словами, досі для України однією з ключових загроз є можливість відновлення широкомасштабних бойових дій, а то й навіть широкомасштабної збройної агресії проти нашої держави.

РФ підтримує високий рівень цієї загрози за рахунок нарощування угруповань своїх військ. На сьогодні, починаючи з 2015 року, вже по суті завершується формування трьох російських дивізій біля нашого кордону – це 3-я, 144-а та 150-а мотострілецькі дивізії. Крім того, продовжується формування 8-ї армії у Південному військовому окрузі, яка безпосередньо буде діяти на нашому напрямку. І згідно з планами, які існують в РФ, основні заходи заплановано завершити вже у кінці 2019 – початку 2020 року",

– заявив Скібіцький.

Він також повідомив, що наступного року відбудуться навчання "Кавказ-2020", де плани щодо застосування нових формувань проти України вже будуть практично відпрацьовані на полігонах, у навчальних центрах Південного військового округу, зокрема й на території окупованого Криму.

На думку Скібіцького, такі загрози потрібно не просто відслідковувати, а здійснювати заходи щодо їх нейтралізації або недопущення підвищення їх рівня.

До слова, лише упродовж доби 5 вересня збройні формування Російської Федерації 12 разів обстріляли позиції ООС. Тим часом у Мінську завершилось засідання Тристоронньої контактної групи. Про що домовились – читайте тут.



Карта окупованих територій/ 24 канал