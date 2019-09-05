Окупанти вбили українського військового на Донбасі
Упродовж доби 4 вересня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець.
Окупанти обстрілювали позиції підрозділів ООС із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у прес-штабі ООС.
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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів позицій об'єднаних сил неподалік Водяного, Опитного, Верхньоторецького, Авдіївки та Павлополя.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник 6 разів обстріляв українські позиції поблизу Майорська, Шумів, Південного, Зайцевого, Хутора Вільного та близько Новгородського.
Один з військовслужбовців отримав поранення не сумісне з життям.
Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації уже 3 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів ООС із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння та з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 1 обстріл позицій об'єднаних сил неподалік Талаківки. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли позицій об'єднаних сил поблизу Зайцевого та Південного.
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