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      Окупанти вбили українського військового на Донбасі

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      На Донбасі загинув український воїн
      На Донбасі загинув український воїн / slovoidilo.ua

      Упродовж доби 4 вересня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець.

      Окупанти обстрілювали позиції підрозділів ООС із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у прес-штабі ООС.

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      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів позицій об'єднаних сил неподалік Водяного, Опитного, Верхньоторецького, Авдіївки та Павлополя.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник 6 разів обстріляв українські позиції поблизу Майорська, Шумів, Південного, Зайцевого, Хутора Вільного та близько Новгородського.

      Один з військовслужбовців отримав поранення не сумісне з життям.

      Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації уже 3 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів ООС із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння та з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 1 обстріл позицій об'єднаних сил неподалік Талаківки. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли позицій об'єднаних сил поблизу Зайцевого та Південного.

      Читайте також: Бойові втрати на Донбасі: скільки українських героїв загинуло у серпні

      окуповані території Донбас Донеччина луганщина карта
      Карта окупованих територій/ 24 канал

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      Теги: Новини Росії Новини України Жертви Війна на Донбасі Зброя Операція Об'єднаних сил Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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