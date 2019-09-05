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      Оккупанты убили украинского военного на Донбассе

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      На Донбассе погиб украинский воин
      На Донбассе погиб украинский воин / slovoidilo.ua

      За сутки 4 сентября вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий.

      Оккупанты обстреливали позиции подразделений ООС из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.

      Важно: В Минске завершилось заседание Трехсторонней контактной группы: о чем договорились

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций объединенных сил неподалеку от Водяного, Опытного, Верхнеторецкого, Авдеевки и Павлополя.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 6 обстрелов украинских позиций вблизи Майорска, Шумов, Южного, Зайцева, Хутора Свободного и около Новгородского.

      Один из военнослужащих получил ранения, несовместимые с жизнью.

      С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации уже 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений ООС из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел позиций объединенных сил неподалеку от Талаковки. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил вблизи Зайцева и Южного.

      Читайте также: Боевые потери на Донбассе: сколько украинских героев погибло в августе

      окуповані території Донбас Донеччина луганщина карта
      Карта оккупированных территорий / 24 канал

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости России Жертвы Оружие Украина – Россия Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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