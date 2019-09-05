Оккупанты убили украинского военного на Донбассе

За сутки 4 сентября вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий.

Оккупанты обстреливали позиции подразделений ООС из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций объединенных сил неподалеку от Водяного, Опытного, Верхнеторецкого, Авдеевки и Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 6 обстрелов украинских позиций вблизи Майорска, Шумов, Южного, Зайцева, Хутора Свободного и около Новгородского.

Один из военнослужащих получил ранения, несовместимые с жизнью.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации уже 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений ООС из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел позиций объединенных сил неподалеку от Талаковки. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил вблизи Зайцева и Южного.

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